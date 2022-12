Xem trực tiếp bóng đá Argentina vs Croatia trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Argentina sẽ so tài với Croatia ở bán kết World Cup 2022 trong trận đấu diễn ra lúc 2h ngày mai 14/12. Trận đấu Argentina vs Croatia được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV Cần Thơ. VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Argentina vs Croatia.

Argentina và Croatia đều phải trải qua những trận "khổ chiến" để góp mặt ở bán kết World Cup 2022. Trong khi Croatia đánh bại Brazil và Nhật Bản đều trên chấm đá luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại, Argentina cũng thắng sát nút trước Australia, rồi có trận đấu vất vả trước Hà Lan khi cũng phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá may rủi.

Croatia đang tìm kiếm trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

Cả hai đội có điểm chung đằng sau những chiến thắng vất vả và kịch tính, đó là hàng loạt hạn chế trong lối chơi lộ ra, bị đối phương khai thác triệt để. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ: Croatia vượt qua thử thách bằng tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự gắn kết, khoa học trong cách đá, còn Argentina chờ khoảnh khắc tỏa sáng của Lionel Messi.

Ở tuổi 35, Messi đang chơi kỳ World Cup hay bậc nhất sự nghiệp. Anh in dấu giày vào 6 trong số 9 bàn Argentina, bao gồm 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Messi đưa Argentina trở về từ "địa ngục" với cú sút xa tung lưới Mexico ở vòng bảng, đi bóng khéo léo rồi cứa lòng tung lưới Australia, trước khi mở khóa hàng thủ Hà Lan bằng đường chọc khe vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Những khoảnh khắc thiên tài của Messi đều xuất hiện khi Argentina gặp bế tắc, cần bàn khai thông trận đấu.

Sự xuất sắc của Messi sẽ đối chọi với lối chơi tập thể, gắn kết của Croatia ở trận này. Cũng giống World Cup 2018, Luka Modric cùng đồng đội không được đánh giá cao. Tuy nhiên, Croatia vượt qua hết thử thách này để gian truân khác bằng tinh thần chiến đấu đáng nể.

Đại diện Đông Âu đã chặn đứng Nhật Bản bằng hàng phòng ngự kiên cố, rồi đánh bại Brazil nhờ sự nhẫn nại, quyết tâm và lì lợm ở từng pha bóng.

Trận đấu kéo dài đến hiệp phụ, thậm chí luân lưu là kịch bản Croatia mong muốn hơn Argentina. Dù Messi cùng đồng đội đã thắng 5 lần trên chấm luân lưu ở World Cup (nhiều nhất lịch sử), nhưng với vị thế cửa trên, Argentina có lẽ muốn thắng trong 90 phút. Khi ấy, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Messi, với vũ điệu thăng hoa ở sân khấu World Cup cuối.

Trước World Cup 2022, Messi nói anh đang tận hưởng phần còn lại của sự nghiệp. Song, tận hưởng không có nghĩa trả trôi hay thiếu khát vọng. Ngược lại, siêu sao 35 tuổi đang chơi với tất cả khát vọng và quyết tâm, mà hình ảnh phẫn nộ, thậm chí có phần hung hãn của Messi với đội tuyển Hà Lan ở trận tứ kết cho thấy điều đó.

Chỉ cần Messi tìm được nhịp chơi, Argentina sẽ có cách để quật ngã Croatia.