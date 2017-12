Xách hung khí đi đòi nợ, người đàn ông bị đâm chết

Được một người phụ nữ nhờ đi đòi nợ giùm, Y cùng một số người xách hung khí đến tìm con nợ thì xảy ra hỗn chiến khiến Y bị đâm chết.

Chiều 27/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Hiếu Trung (SN 1983), Lê Thanh Tuấn (SN 1987), Đào Công Vũ (SN 1993) và Lê Quốc Hùng (SN 1990, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người.

Một số đối tượng bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 26/12, nhóm người trên đang ngồi nhậu ở nhà của Tuấn tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì bị Lê Tấn Y (tự “Tý Trọc”, SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn) đi cùng một số thanh niên mang hung khí đến đòi nợ cho một người tên Hồng.

Do nhóm người trên không chịu trả nợ nên nhóm của “Tý trọc” dùng dao, rựa, mã tấu… tấn công với mục đích đòi nợ bằng được. Thấy vậy, nhóm của Trung cũng chống trả lại gây nên cuộc hỗn chiến.

Hung khí gây án được cơ quan công an thu giữ.

Trong lúc đánh nhau, Y bị nhóm đối thủ đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết do vết thương quá nặng. Riêng nhóm của Trung đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng PC45 cùng Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ được Tuấn, Vũ, Hùng. Riêng Trung đến công an đầu thú vào chiều ngày 27/12.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

