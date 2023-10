Xác minh thông tin xe Lexus bị kê biên ở Nghệ An vẫn tung tăng trên phố

(VTC News) -

Chiếc xe ôtô Lexus BKS 37A-862.26 của một “kiều nữ” thành phố Vinh (Nghệ An) đã bị kê biên trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được cho là đã bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội

Được biết, ngày 17/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại vì bị can đang nuôi con nhỏ.

Công an cũng đã kê biên một số tài sản liên quan đến vụ án như 3 thửa đất tại TP Vinh và 1 thửa đất tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), 1 xe ôtô Lexus BKS 37A-862.26 do Nguyễn Thúy Quỳnh đứng tên, sở hữu để tránh tẩu tán tài sản.

Xe Lexus gắn BKS 37A - 862.26 xuất hiện ở Hà Nội thời gian qua trùng với BKS xe ô tô mà cơ quan điều tra ở Nghệ An đã kê biên.

Ngày 19/10, trả lời VTC News, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến bị can Nguyễn Thúy Quỳnh trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã chuyển cáo trạng đề nghị truy tố sang Tòa án cách đây khoảng 2 tháng, nên thông tin xe ô tô BKS 37A - 862.26 xuất hiện ở Hà Nội thì đơn vị không nắm rõ.

Phóng viên VTC News cũng đã liên lạc với một cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thì vị cán bộ này cho biết "Để chúng tôi kiểm tra, xác minh lại".