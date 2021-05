Xác minh clip công an thản nhiên đứng gọi điện thoại mặc tài xế vật lộn tên cướp

(VTC News) -

Video: Người đàn ông mặc trang phục công an thản nhiên đứng gọi điện thoại mặc tài xế taxi vật lộn với tên cướp

Sáng 17/5, Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần giống sắc phục công an thản nhiên đứng gọi điện thoại khi chứng kiến cảnh tài xế taxi bị thương đang vật lộn với tên cướp trên đường Cienco 5 (đoạn thuộc huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Hôm qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam tài xế taxi G7 bị cướp đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng khống chế, đè kẻ cướp nằm ra đường. Lúc này, ở hiện trường còn có một người mặc quần màu xanh giống trang phục của công an.

Nam tài xế sau đó có biểu hiện kiệt sức, anh nhờ những người dân xung quanh đó khống chế, giúp bắt giữ kẻ cướp đang phản kháng.

Tuy nhiên, người đàn ông mặc sắc phục công an đứng tại hiện trường vẫn thản nhiên đứng yên và có hành động giống như đang bấm điện thoại, không có sự can thiệp nào để khống chế tên cướp nguy hiểm đang nằm dưới đường.

Theo người dân tại hiện trường, lúc này một người dân lao vào giúp đỡ nạn nhân khống chế tên cướp, còn người mặc sắc phục công an "chỉ đứng gọi, chả thấy hiện tượng gì, chả thấy can ngăn gì".

Hình ảnh cho thấy, trong khi người đàn ông áo trắng (được cho là tài xế taxi bị thương) đang vật lộn khống chế tên cướp thì một người mặc quần giống trang phục của công an chỉ đứng gọi điện thoại. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 16/5, một số người dân đi trên đường Cienco 5 (đoạn thuộc huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) nghe thấy tiếng hô "cướp" và tiếng kêu cứu của một lái xe taxi.

Khi đến gần, người dân phát hiện nam tài xế taxi bị tên cướp dùng dao đâm nhiều nhát trên cơ thể nhưng tài xế này vẫn vùng chạy thoát để giằng co, vật lộn khống chế tên cướp. Sau đó, người dân hỗ trợ tài xế bắt giữ tên cướp, còn tài xế ngồi gục xuống đường do vết thương nặng.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai xác định được hung thủ là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Hắn bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ án có dấu hiệu "Giết người", "Cướp tài sản".

Đáng chú ý, Đặng Phạm Sáu đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Giết người" do sát hại con trai chủ tiệm cầm đồ ở huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vào tháng 4/2021.