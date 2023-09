Xác định đội á quân giải U19 nữ Quốc gia 2023

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 9 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Đã có được chức vô địch sớm 2 vòng đấu nhưng HLV Trần Lệ Thuỷ vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Đội chủ nhà mong muốn nối dài chuỗi chiến thắng của mình. Có đôi chút thất vọng vì hết cơ hội bám đuổi đối thủ nhưng Hà Nội vẫn thi đấu đầy quyết tâm trước Phong Phú Hà Nam.

Hà Nội (đỏ) giành ngôi Á quân của giải.

Trong hiệp 1, thế trận đôi công hấp dẫn được 2 đội tạo ra. Cơ hội được chia đều cho cả 2 bên nhưng các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc. Hà Nội hiểu rằng họ vẫn cần chiến thắng nhằm đảm bảo vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô là những người chơi tốt hơn. Đội trưởng Nguyễn Thị Thơm liên tục yêu cầu các đồng đội dâng cao và tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trong một ngày thiếu đi cái duyên trước khung thành đối phương, Hà Nội đành chấp nhận kết quả hoà không bàn thắng.

Ở trận đấu còn lại của ngày 9/9, TP.HCM chạm trán Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Mùa giải này không phải thời điểm mà đội bóng vùng mỏ có phong độ tốt. Có những ngôi sao như Bảo Trâm và Nhật Lan nhưng chiến thắng dường như vẫn lảng tránh Than KSVN. Họ chỉ có được trận hoà 0-0 trước TP.HCM.

Với kết quả này, Hà Nội là đội giành vị trí Á quân, TP.HCM giành huy chương đồng ở giải BĐ Nữ VĐ U19 Quốc gia 2023.

Kết quả vòng 9 Hà Nội 0-0 Phong Phú Hà Nam TP.HCM 0-0 Than KSVN Lịch thi đấu vòng 9 (Ngày 10/9) 16h00: Sơn La - Thái Nguyên T&T