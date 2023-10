Wego Uniform ra mắt BST Áo gió Nano Protect - Đồng phục công nghệ thế hệ mới

(VTC News) -

Công nghệ cải tiến, hiện đại xuất phát từ tên gọi “Nano Protect”

Nano là công nghệ phủ hạt siêu vi lên bề mặt vải giúp tăng khả năng trượt nước cản gió và thân thiện với làn da. Còn “Protect” có nghĩa là bảo vệ, là tấm khiên ngăn chặn những tác động từ bên ngoài. Tên gọi Nano Protect mang ý nghĩa bảo vệ sức khỏe khách hàng, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho doanh nghiệp.

BST đồng phục áo gió Nano Protect có khả năng bảo vệ và tối ưu hóa sự thoải mái cho người mặc trong mọi tình huống thời tiết.

Bước đi đột phá với vải trượt nước NanoTex

Với tinh thần tiên phong xu hướng, Wego Uniform đã quyết định lựa chọn chất vải NanoTex cho BST lần này. Đây là chất liệu được Wego nhập khẩu độc quyền, và xuất hiện lần đầu tiên trong ngành đồng phục tại Việt Nam.

Đặc biệt, chất liệu vải NanoTex đạt các tiêu chuẩn ISO, TCVN nghiêm ngặt của Viên nghiên cứu dệt may, chứng minh NanoTex là dòng vải cao cấp hàng đầu với các tính năng vượt trội:

Chống/ trượt nước tiêu chuẩn ISO-04: Hạn chế thấm nước vượt trội

Chống tia UV trên SPF50: Chống UV tiêu chuẩn ở mức cao nhất, bảo vệ da trước tác nhân gây hại của mặt trời

Độ bền kéo rách dọc 30N, ngang 14,3N: Độ bền vải cao vượt ngưỡng tiêu chuẩn quy định 13N

Độ bền mài mòn trên 20.000 chu kì: Độ bền bỉ có tương đương với 5 năm sử dụng

Độ bền màu cấp 5: Duy trì độ bền màu lâu dài, không phai màu khi giặt

Khối lượng thực tế 130g/m2: Gọn nhẹ, thoải mái khi vận động và di chuyển

Mật độ sợi dọc 988 sợi/10cm và ngang 380 sợi/10cm: Mật độ sợi dày giúp tối ưu khả năng giữ ấm, cản gió, cản bụi.

Kết quả cho thấy vải NanoTex mang những tính năng ưu việt, hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu về sự ấm áp, tiện dụng.

Chất liệu NanoTex thời trang, chất lượng cao.

Thiết kế thời trang, tiện ích đa dụng

Ngày nay, đồng phục không chỉ là những chiếc áo giống nhau, đồng bộ đơn điệu về kiểu dáng, màu sắc mà đã dần trở nên thời trang hơn rất nhiều nhờ vào sự đa dạng về thiết kế. Tại Wego, những mẫu đồng phục mới nhất đều được chú trọng đổi mới, cập nhật xu hướng về phong cách nhằm đem đến cho khách hàng những sự lựa chọn tối ưu nhất.

So với các hình thức gắn logo truyền thống như in pet, thêu logo, thì phương pháp in cao thành là một phương pháp in logo hiện đại hiện nay với độ dày vừa phải, chất lượng keo định hình tốt. Khác với in pet, khi chạm tay lên logo cao thành có thể cảm nhận được rõ độ nổi của hình ảnh, độ mềm dẻo và nổi bật hơn.

BST đồng phục áo gió Nano Protect sử dụng công nghệ in cao thành tạo sự khác biệt, đảm bảo được tính thẩm mỹ cao, góp phần tạo nên nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp cho doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi.

Logo in cao thành nổi bật.

Với thiết kế basic kết hợp với các chi tiết như bo tay, khóa kéo, túi áo mang lại tính thời trang cao và năng động. Đặc biệt, lớp lót được sử dụng trong BST áo gió lần này gồm lót lưới, lót nỉ, lót trần bông làm tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Phần lớp lót trong tạo sự thoải mái, thông thoáng và gia tăng khả năng giữ ấm cơ thể trong những ngày lạnh.

Mẫu áo gió trong BST Nano Protect.

Trong BST áo gió Nano Protect, Wego đẩy mạnh việc sử dụng các thiết kế pha phối để nâng cao thẩm mỹ cho từng sản phẩm.

Sự sáng tạo trong việc kết hợp màu sắc hiện đại đã giúp BST Nano Protect có được phong cách lịch lãm và chuyên nghiệp, đồng thời vẫn giữ được vẻ trẻ trung và thời trang. Ngoài ra có thể linh hoạt tùy chỉnh sự kết hợp màu sắc theo yêu cầu cá nhân, phù hợp với mọi ngành nghề.

Mẫu áo đồng phục pha phối trong BST áo gió Nano Protect.

BST Áo Gió Nano Protect đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang và công nghệ cải tiến, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tự tin và thoải mái trong mọi thời tiết.

Nano Protect là lời khẳng định của Wego Uniform với khả năng sáng tạo không giới hạn, năng lực sản xuất mạnh mẽ và sự thấu hiểu tận tâm đối với khách hàng và doanh nghiệp.

