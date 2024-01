Vượt Thành Lộc giành giải Nam diễn viên xuất sắc, Trường Giang nói: 'Tôi xấu hổ'

(VTC News) -

Lễ trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 10 vừa diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ. Giải thưởng năm nay vinh danh 27 cá nhân, tập thể chiến thắng thuộc 3 hạng mục: Phim điện ảnh (10 giải), phim truyền hình (11 giải) và phim web drama (6 giải).

Tại hạng mục phim web drama, Chủ tịch giao hàng của Trường Giang đã thắng 3 giải thưởng gồm: Nam diễn viên được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn) và Phim web drama hay nhất (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn).

Trường Giang thắng lớn với 3 chiếc cúp tại "Ngôi sao xanh 2023".

Ở giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất, Trường Giang đã vượt qua NSƯT Thành Lộc để giành chiến thắng.

Đứng trên sân khấu, nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ: "Được đề cử chung với NSƯT Thành Lộc mà tôi lại thắng giải, nói thật lòng là tôi thấy xấu hổ, sự xấu hổ trên lĩnh vực học hành nghệ thuật. Việc tôi thắng giải hôm nay là nhờ sự yêu thương của mọi người dành cho tôi, là cái nợ ân tình của tôi với mọi người. Tôi hứa sẽ trả cho khán giả từ nay tới cuối đời".

Khi bước lên sân khấu nhận giải Phim web drama hay nhất, Trường Giang phát biểu: "Tôi không nghĩ được lên sân khấu đến lần thứ 3 trong tối hôm nay, "Chủ tịch giao hàng" được ra đời với mục đích ban đầu là dành tặng cho khán giả, nhưng không ngờ tôi được nhận lại yêu thương cả ngàn lần như vậy. Đúng là cuộc đời này làm cái gì tốt cũng được trả ngàn lần tốt hơn".

Tại hạng mục phim điện ảnh, Nhà bà Nữ được hô tên 3 lần với các giải thưởng gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Lê Giang, giải Đạo diễn xuất sắc nhất trao cho Trấn Thành và Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

Trấn Thành đã "vượt mặt" Victor Vũ, Bùi Thạc Chuyên để giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Bước lên sân khấu nhận giải Đạo diễn phim xuất sắc nhất (hạng mục phim Điện ảnh), Trấn Thành khiêm tốn nói: "Hôm nay, tôi được đứng đề cử chung với 2 đàn anh là anh Victor Vũ và anh Bùi Thạc Chuyên. Thú thật, tôi chỉ là "con tép" thôi. Tôi nghĩ rằng giải thưởng này là hội đồng nghệ thuật, các cô chú anh chị trong nghề đã thương tôi nên trao để khích lệ, ủng hộ cho tuổi trẻ tiếp tục làm phim. Còn rất nhiều điều mà tôi phải học hỏi từ nghề, từ anh Bùi Thạc Chuyên, anh Victor Vũ.

Tôi chỉ là một tân binh, đây mới là bộ phim điện ảnh thứ hai mà tôi làm. Hy vọng giải thưởng này sẽ là nguồn động lực để tôi có thể đưa tới nhiều bộ phim tốt hơn trong tương lai".

Ngoài ra, ở hạng mục phim Điện ảnh, Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất thuộc về Kiều Minh Tuấn và Minh Hằng.

Xuất hiện xinh đẹp sau thời gian nghỉ sinh con, Minh Hằng tâm sự: "Sau một thời gian "ở ẩn", lui về chăm sóc gia đình, hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại và đã được gặp nhiều anh chị em nghệ sĩ. Trong suốt 1 năm "ở ẩn", tôi cảm thấy buồn và day dứt vì biết có nhiều công việc đang chờ mình ngoài kia. Chiếc cúp hôm nay là động lực để tôi trở lại trong năm 2024".

Kết quả giải thưởng Ngôi sao xanh năm 2023 Hạng mục phim điện ảnh: - Nam diễn viên được yêu thích nhất: Kiều Minh Tuấn (vai Lâm - phim Kẻ ẩn danh). - Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Minh Hằng (vai Ba Trà - phim Chị chị em em 2). - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Quốc Huy (vai Kiên - phim Người vợ cuối cùng). - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hạnh Thúy (vai Loan - phim Tro tàn rực rỡ) - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thuận Nguyễn (vai Nhân - phim Nguời vợ cuối cùng). - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lê Giang (vai bà Nữ - phim Nhà bà Nữ) - Gương mặt triển vọng: Phạm Huỳnh Hữu Tài (phim Hạnh phúc máu). - Đạo diễn xuất sắc nhất: Trấn Thành (phim Nhà bà Nữ) - Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Nhà bà Nữ - Sáng tạo xuất sắc: Ghia Ci Fam (phim Người vợ cuối cùng). Hạng mục web drama: - Nam diễn viên được yêu thích nhất: Trường Giang (vai Bường - phim Chủ tịch giao hàng). - Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Ngọc Thanh Tâm (vai Lý Thanh - phim Thạch Sanh Lý Thanh). - Nam diễn viên xuất sắc nhất: Trường Giang vai Bường - phim Chủ tịch giao hàng). - Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Ngọc Thanh Tâm (vai Lý Thanh - phim Thạch Sanh Lý Thanh). - Phim web drama được yêu thích nhất: Thạch Sanh Lý Thanh - Phim web drama hay nhất: Chủ tịch giao hàng Hạng mục phim truyền hình: - Nam diễn viên được yêu thích nhất: Nguyễn Quốc Trường Thịnh (vai Tâm - phim Vạn dặm nhân sinh). - Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Ye Ye Nhật Hạ (Kiều Loan - phim Chị em khác mẹ). - Nam diễn viên xuất sắc nhất: Mã Hiểu Đông (vai Minh - phim Lụa) - Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Đàm Phương Linh (vai Kiều Thư - phim Chị em khác mẹ). - Đạo diễn xuất sắc nhất: Nhâm Minh Hiền (phim Chị em khác mẹ). - Gương mặt triển vọng: Mỹ Ngân (phim Tình yêu dối lừa). - Phim truyền hình được yêu thích nhất: Trên cả tình thân - Phim truyền hình hay nhất: Chị em khác mẹ