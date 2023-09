Vụ cháy chung cư mini: Còn 1 ca thở máy, các bệnh nhân khác diễn biến tích cực

(VTC News) -

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong số 27 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ được bệnh biện tiếp nhận, đến nay chỉ còn 1 trường hợp phải thở máy, các bệnh nhân nặng khác diễn biến tích cực. Các bệnh nhi tâm lý đã ổn định, không còn hoảng loạn.

Bệnh nhân phải thở máy là anh N.V.C, đang công tác tại Lữ đoàn 21 Bộ đội Biên phòng, sống tại tầng 8 chung cư mini bị cháy ở Khương Hạ. Anh C. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Hiện, tình hình bệnh nhân vẫn tiên lượng nặng do viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp, bác sĩ phải can thiệp bằng nhiều kỹ thuật, rửa phổi hằng ngày làm sạch hết khói bụi.

Nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, đang thở oxy gọng. Đến sáng 17/9, tình trạng chị N. ổn định hơn, đã nhận thức được, có thể khẽ giơ tay ra tín hiệu.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, ngoài 2 bệnh nhân trên, các trường hợp còn lại đã tỉnh táo, có thể ra viện song họ vẫn tiếp tục được theo dõi ở bệnh viện để điều trị oxy cao áp, giải ngộ độc CO, tránh biến chứng thần kinh về sau.

"Ngộ độc CO có thể không biểu hiện rõ ngay hiện tại nhưng lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe", bác sĩ Cơ nói.

Bác sĩ cứu chữa nạn nhân vụ cháy chung cư mini.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện 103, sức khoẻ của các bệnh nhân tiến triển tốt, ổn định, tuy nhiên một số trường hợp còn bất ổn tâm lý do người thân đã tử vong.

Một nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép. Hiện nữ bệnh nhân đã qua cơn hoảng sợ, tâm lý không còn u uất nặng nề và kiểm soát được tình trạng khó thở.

Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp nhận điều trị 4 trường hợp.

Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận điều trị 3 bệnh nhân, trong đó 2 trường hợp đã ổn định, còn 1 bệnh nhân chấn thương đùi phải đang được theo dõi sát sao.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 1 nữ bệnh nhân nặng sau khi được các bác sĩ phẫu thuật 2 lần hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển khả quan.

Tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, trong 4 bệnh nhân đang điều trị tại đây có 1 bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đống Đa sang bị chấn thương cột sống thắt lưng do ngã từ cao xuống, sau khi phẫu thuật được chuyển đến điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh. 3 trường hợp còn lại có 1 trẻ 3 tuổi, cùng mẹ (đang mang thai 11 tuần) điều trị tại Khoa Bỏng, với chẩn đoán theo dõi ngạt khí CO.

Vụ cháy thảm khốc xảy ra lúc hơn 23h ngày 12/9, tại chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. Minh là chủ của chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy.