Vụ 6 công nhân tử vong do bụi phổi ở Nghệ An: Thêm 57 người mắc bệnh

(VTC News) -

Ngày 5/12, trả lời VTC News, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trong đợt khám sức khỏe cho 81 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - nơi có 6 công nhân tử vong do bụi phổi) phát hiện 57 công nhân mắc bệnh bụi phổi.

Công nhân Công ty TNHH Châu Tiến làm việc trong môi trường ô nhiễm.

"Trong số 81 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến được khám ngày 8/11, có tới 57 người mắc bệnh do bụi phổi. Trong số đó, 19 người bị thể nặng, 25 người bị thể trung bình và 13 người bị thể nhẹ. Có 2 người do phim chụp bị mờ nên chưa xác định được.

Toàn bộ hồ sơ thăm khám đã được chuyển ra Hội đồng của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) để hội chẩn và kết luận về bệnh nghề nghiệp. Những bệnh nhân mắc bệnh đã được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn phương án điều trị cụ thể", lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết thêm.

Đến nay, vẫn còn hơn 30 người từng làm việc tại Công ty Châu Tiến chưa đến khám sức khỏe với các lý do đang ở nước ngoài, đi làm ăn xa ở các tỉnh...

Các bác sĩ chụp phổi cho các công nhân từng làm tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Trước đó, như VTC News đưa tin, tính đến 28/11, đã có 6 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (chuyên sản xuất bột đá) tử vong do bệnh bụi phổi silic.

Các nạn nhân, gồm: Anh Hoàng Văn S. (SN 1976, trú tại xã Nghi Hưng); anh Trần Hữu Q (SN 1985, trú xóm 2, xã Nghi Hưng), anh Trần Trọng T (SN 1974, trú xóm 2, xã Nghi Phương), anh Phạm Quang S (SN 1995, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), anh Trần Ngọc H (SN 1978, trú xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) và anh Hồ Đức H (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hồi tháng 9, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty TNHH Châu Tiến do mắc các sai phạm như không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.