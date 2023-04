Vụ 4 biển số đẹp ở Đồng Nai: Đình chỉ một cảnh sát giao thông

Theo đó, trung úy Nam Anh là người làm công tác đăng ký, cấp biển số xe ở công an huyện. Bước đầu Công an xác định trung uý Anh có dấu hiệu thực hiện không đúng quy trình hướng dẫn đăng ký, cấp biển số xe cho vợ chồng ông Trương Tấn Phát ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Phạm Thanh Xuân - phó trưởng Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

Liên quan sự việc trên, vào tối 29/3, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: "Quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm".

Bước đầu, xác định 2 người bấm được biển số xe siêu đẹp trên là 2 vợ chồng. Nơi họ bấm được biển số xe là xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ vào ngày 29/3. Người nam giới bấm được biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i; người phụ nữ bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz.

(Nguồn: Người Lao Động)