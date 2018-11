Vòng xoay cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị sụt lún hơn 1m: Chủ đầu tư lên tiếng

Ngày 5/11, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đã phát đi thông báo về nội dung liên quan đến việc vòng xoay nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào đường Trì Bình – Dung Quất (Quốc lộ 1) bị lún quá thiết kế được duyệt.

Theo VEC, nút giao Dung Quất (Km101+740) là một hạng mục thuộc gói thầu A3 (Km99+500-Km110+100), đi qua địa phận xã Bình Nguyên và xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nút giao có hình dạng trumpet và hiện đang thi công các nhánh kết nối với đường quy hoạch của địa phương xuống cảng Dung Quất. Trong đó, nhánh C1 vượt qua đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1, nằm trên nền đất yếu và có chiều cao đắp lớn (13,5m).

Hiện nay, nút giao này đang trong quá trình đắp nền đường và đắp gia tải chờ lún cố kết. Theo tính toán của tư vấn thiết kế, nhánh C1 có độ lún cố kết trong quá trình thi công khoảng 1,5m, thời gian chờ lún cố kết cho cả 3 giai đoạn đắp gia tải khoảng 330 ngày.

“Hiện tại, nhánh C1 đã đắp gia tải giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2019 . Như vậy, hiện tượng lún hơn 1m ở nhánh C1 là độ lún cố kết trong quá trình thi công nằm trong giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu. Đây không phải là sự cố chất lượng công trình”, VEC lý giải.

Được biết, ngày 2/11 vừa qua, UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức cuộc họp với đại diện VEC, trong đó có nội dung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng nút giao Dung Quất trong tháng 11/2018 để thi công hoàn chỉnh toàn bộ nút giao vào tháng 6/2019, kịp phục vụ kết nối giao thông giữa đường cao tốc với cảng Dung Quất và Quốc lộ 1 tại nút giao này.

Dự án đường Trì Bình – Dung Quất do tỉnh Quảng Ngãi thực hiện với chiều dài khoảng 7km. Hiện dự án đã hoàn thành thi công 6,2km nền đường và bắt đầu thi công móng cấp phối đá dăm.

Còn 600m đất rừng chưa được bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Trì Bình – Dung Quất và 200m (đoạn giáp với nhánh C1 của nút giao Dung Quất) đang gia tải chờ lún (đã gia tải giai đoạn 1, cần tiếp tục giai tải giai đoạn 2 và 3 với thời gian 270 ngày).

BQL khu kinh tế Dung Quất đang chỉ đạo khẩn trương thi công tuyến đường Trì Bình – Dung Quất để trong thời gian chờ lún giai đoạn 3 của nhánh C1 sẽ rải cấp phối đá dăm nhằm thông xe toàn tuyến Trì Bình – Dung Quất.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 2/9.

Dự án có tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại A, quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h (đoạn đặc biệt khó khăn 100 km/h), chiều rộng nền đường 24,25 m, chiều rộng mặt đường 22,25 m.

Toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bố trí 8 nút giao: Túy Loan (Km0+000), Phong Thử (Km13+260), Hà Lam (Km40+880), Tam Kỳ (Km64+510), Chu Lai (Km82+990), Dung Quất (Km101+740), Bắc Quảng Ngãi (Km123+700), Quảng Ngãi (Km130+502) và 01 nút giao bằng (ngã ba Quốc lộ 1 – Km139+204). Trong đó, 6 nút giao đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Nút giao Chu Lai và nút giao Dung Quất đang tiếp tục triển khai thi công.

Gói thầu A3 (Km99+500 - Km110+100) do Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) trúng thầu thi công.

Tư vấn thiết kế kỹ thuật: Liên danh Nippon Koei Co., Ltd - Nippon Engineering Consultant Co., Ltd - Thai Engineering Consultant Co., Ltd - Chodai Co., Ltd (Nippon Koei – NE – TEC - CHODAI).

Tư vấn giám sát đoạn tuyến WB: CDM Smith Inc.