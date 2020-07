Vợ Will Smith thừa nhận ngoại tình với trai trẻ kém 21 tuổi

Mới đây, trong show riêng Red Table Talk, Will Smith và bà xã Jada Pinkett đối mặt nhau để thẳng thắn về những điều không hay đã xảy ra, nhất là chuyện Jada từng ngoại tình với nam ca sĩ kém 21 tuổi August Alsina.

Theo đó, Jada kể nảy sinh quan hệ với August cách đây 4,5 năm (thời gian cô và Will rạn nứt). Jada giải thích lúc mới gặp August, cô thấy đàn em bị bệnh gan và cần sự giúp đỡ. Vì vậy, cô đã hết mình hỗ trợ chàng trai khi ấy mới 23 tuổi.

Jada nói cô dần dần đã "vướng víu" vào quan hệ với chủ nhân hit Kissin' on my tattoos. Nghe đến đây, Will Smith yêu cầu vợ làm rõ hai từ đó, và Jada đã thừa nhận: "Một quan hệ tình cảm, thực sự".

Vợ Will Smith thừa nhận ngoại tình với trai trẻ.

"Em đã rất đau khổ. Trong lúc đó, em chắc chắn anh không thể tìm thấy một sự hạnh phúc nào", Jada thổ lộ với chồng.

Sau tất cả, nữ diễn viên sinh năm 1971 mừng vì vợ chồng cô đã hàn gắn. Jada chia sẻ: "Em chỉ muốn nói mình đã ổn. Rất lâu rồi em mới thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến vậy khi cố gắng chữa lành vết thương cho ai đó (ý nói Will Smith)".

Cũng trong talk show, sao Girls Trip phủ nhận tuyên bố của August Alsina. Anh này từng nói rằng Will Smith ủng hộ chuyện vợ ra ngoài vụng trộm. Jada nhấn mạnh: "Người duy nhất có thể cho phép trong hoàn cảnh đó không ai khác là tôi".

Buổi trò chuyện của vợ chồng tài tử Aladdin diễn ra sau tuyên bố sốc từ August Alsina. Đầu tháng 7, xuất hiện trong chương trình phát thanh The Breakfast Club, nam ca sĩ tiết lộ anh và Jada Pinkett Smith từng có mối quan hệ yêu đương bất chính.

Chưa hết, August còn bạo dạn phát ngôn: "Tôi đã nói với Will Smith chuyện này do cuộc hôn nhân của hai người giờ hoàn toàn mở, chỉ như mối quan hệ giữa hai người bạn. Và Will đã gửi lời chúc phúc tới tôi".

Theo tờ Page Six, Alsina quen Jada từ năm 2015, thông qua Jaden Smith. Một năm sau, hai người trở nên thân thiết, thậm chí còn cùng đi nghỉ dưỡng cùng ở quần đảo Hawaii. Năm 2017, cặp đôi chênh lệch 21 tuổi còn sánh bước trên thảm đỏ BET.

Sau nhiều sóng gió, Jada Pinkett khẳng định gia đình cô vẫn hạnh phúc.Về phía Jada Pinkett, ban đầu cô không thừa nhận ngoại tình nhưng sau đó đã cởi mở với chồng. Song, nữ diễn viên khẳng định hiện tại đang hạnh phúc bên Will Smith. Không có chuyện họ sẽ buông tay nhau lần nữa.