Trong trận đấu chính của sự kiện, Petchmorakot Petchyindee Academy có màn thể hiện đầy áp đảo trước Pongsiri PK.Saenchaimuaythaigym, đánh bại người đồng hương sau năm hiệp thi đấu để giành chức vô địch Muay Thái ONE Championship hạng cân Featherweight.

Với kỹ thuật vượt trội, Petchmorakot tỏ ra là võ sĩ cửa trên hoàn toàn trong suốt thời gian trận đấu. Sử dụng đa dạng tất cả các đòn chân, tay, chỏ và gối của Muay Thái, Petchmorakot dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tục ghi điểm. Dù thi đấu rất nỗ lực, Pongsiri dường như không thể tìm ra câu trả lời cho những đợt tấn công liên tiếp của Petchmorakot.

Chung cuộc sau năm hiệp đấu, Petchmorakot giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận và trở thành võ sĩ đầu tiên sở hữu đai vô địch Muay Thái ONE Championship hạng cân Featherweight.

Trong trận co-main event, tay đấm người Hà Lan Reinier de Ridder tiếp tục giữ vững thành tích bất bại, đồng thời giành suất tranh đai vô địch ONE Championship hạng cân Middleweight với chiến thắng bằng tính điểm trước võ sĩ người Brazil Leandro “Wolf” Ataides.

Hai võ sĩ không ngần ngại bước vào một thế trận đôi công máu lửa, với Ataides là người chủ động tung các đòn nặng trong khi Ridder chờ đợi thời cơ phản công với các đòn đánh chính xác. Ridder giành chiến thắng chung cuộc bằng tính điểm đồng thuận và tiến một bước gần hơn tới trận tranh đai vô địch.

Võ sĩ sở hữu thành tích bất bại tới từ Moldova Iuri Lapicus giành chiến thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp khi đánh bại nhà cựu vô địch ONE hạng Featherweight Marat “Cobra” Gafurov bằng đòn siết cổ từ phía sau (rear naked choke) ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Lapicus cho thấy sự khéo léo của mình khi đảo ngược vị trí sau một tình huống takedown thành công của Gafurov để lấy được vị trí lưng của nhà cựu vô địch người Nga. Từ vị trí thuận lợi, Lapicus nhanh chóng siết chặt đòn rear naked choke, khiến Gafurov không còn lựa chọn nào khác ngoài đập tay xin hàng

Nữ võ sĩ người Nhật Bản Itsuki “Strong Heart Fighter” Hirata tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại ONE Championship với chiến thắng bằng knockout kỹ thuật. Do võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn chấn thương, tay đấm dạn dày kinh nghiệm của đấu trường ONE Super Series Nyrene “Neutron Bomb” Crowley được chọn đấu với Hirata.

Sau hiệp đấu đầu tiên máu lửa, Hirata cho thấy khả năng địa chiến vượt trội của mình khi đưa trận đấu xuống sàn, chiếm vị trí thuận lợi và liên tiếp giáng đòn lên đối thủ. Bước sang hiệp đấu cuối, Hirata tiếp tục có pha takedown thành công trước khi lấy được vị trí lưng của Crowley và giáng loạt đòn ground and pound để khép lại trận đấu bằng TKO.

Trước đó trong một trận đấu catchweight, ngôi sao người Indonesia “The Terminator” Sunoto giành chiến thắng ấn tượng trước võ sĩ đồng hương Nurul Fikri bằng tính điểm đồng thuận.

Tại hạng cân Flyweight, võ sĩ người Indonesia Abro Fernandes có trận thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua tân binh Eko “Electrical Knock Out” Priandondo bằng điểm số. Fernandes kiểm soát thế trận với các đòn jab và phang trụ hiệu quả, không cho Priandondo cơ hội áp sát.

Tay đấm với biệt hiệu “The Black Komodo” cũng cho thấy nỗ lực gây sức ép lên đối thủ khi chủ động thực hiện các pha takedown mặc dù không thành công. Sau ba hiệp đấu, Abro Fernandes giành chiến thắng chung cuộc bằng tính điểm đồng thuận.

