Vợ say rượu lái xe, chồng đột nhập khu xét nghiệm pha loãng máu để giảm độ cồn

(VTC News) -

Vài ngày trước, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang làm nhiệm vụ trên đường Vạn Giang - Hoàn Tuệ thì phát hiện một phụ nữ say rượu nhưng vẫn lái ô tô. Họ kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở nữ tài xế họ Hoàng này. Khi thấy kết quả 162mg/100ml, cảnh sát đưa cô Hoàng đến bệnh viện lấy mẫu máu để xét nghiệm.

Nào ngờ, buổi sáng hôm sau, các bác sỹ lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn thì kết quả lại bằng 0. Hiện tượng kỳ quái này khiến cảnh sát nghi ngờ và bắt tay vào điều tra.

Chồng cô Hoàng lẻn vào phòng xét nghiệm tại bệnh viện, thêm nước vào mẫu máu của vợ mình.

Xem lại camera giám sát, cảnh sát xác định, chồng cô Hoàng - anh Chu - chính là nguyên nhân. Hình ảnh do camera an ninh trong bệnh viện ghi lại cho thấy, người đàn ông này vào bệnh viện vào lúc 4h, khoác trên người chiếc áo trắng của bác sỹ và tự do đi lại.

Đến khoảng 5h, anh Chu lẻn vào phòng xét nghiệm rồi cho thêm nước vào mẫu máu của vợ mình, mục đích là pha loãng mẫu máu để kết quả kiểm tra nồng độ cồn không còn chính xác. Bản thân anh khi bị phát hiện cũng đã thừa nhận hành vi gian dối của mình.

Cảnh sát đã gửi mẫu máu dự phòng của cô Hoàng để xét nghiệm lại, kết quả cho thấy nồng độ cồn là 161.9mg/100ml, quá giới hạn cho phép khi lái xe. Nữ tài xế này đã bị xử lý theo luật giao thông đường bộ, còn người chồng bị bắt giữ và đối mặt với án hình sự.