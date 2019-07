Vợ mất tích khi cùng chồng sang làm thuê ở Trung Quốc

Anh Nguyễn Công Lợi, trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đến Công an xã Nam Lộc trình báo về việc sau gần 3 tháng, gia đình vẫn chưa có thông tin về người vợ mất tích ở Trung Quốc.

Theo trình báo của anh Lợi, ngày 6/4 vừa qua, vợ chồng anh được một người quen giới thiệu sang Trung Quốc làm việc. Tại đây, anh Lợi và chị Hoài (vợ anh Lợi) cùng làm việc tại một xưởng sản xuất dép ở tỉnh Quảng Đông.

Chị Hoài mất tích bí ẩn khi cùng chồng sang làm thuê ở Trung Quốc

Ngày 2/5, sau ca làm việc, chị Hoài đi ra ngoài ăn cùng một người bạn. Chờ mãi không thấy vợ về, anh Lợi điện thoại cho người bạn đi cùng vợ thì người này cũng không biết chị Hoài đi đâu.

Sợ có chuyện chẳng lành, anh Lợi đến Công an địa phương để trình báo. Công an địa phương đã lập biên bản về sự việc.

Sau khi về Việt Nam, anh Lợi đến Công an xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trình báo về việc vợ mất tích ở Trung Quốc. Công an xã hướng dẫn gia đình làm các thủ tục đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc tìm tung tích chị Hoài.

TRẦN LỘC