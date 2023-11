Vinhomes trao 13 xe VinFast cho cư dân mua nhà tại Vinhomes Ocean Park 1

(VTC News) -

Vỡ òa niềm vui mua nhà sang trúng “xế” xịn

Từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng mua căn hộ tại Vinhomes Ocean Park 1 đã có mặt tại Vincom Mega Mall Ocean Park (Vinhomes Ocean Park 1) để tham gia sự kiện bốc thăm trúng thưởng ô tô điện VinFast. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Vinhomes tặng 1000 xe ô tô điện VinFast cho khách hàng đặt mua căn hộ và biệt thự tại các khu đô thị Vinhomes trên cả nước được phát động trước đó.

Khán phòng tại Vincom Megamall Ocean Park chật kín hàng trăm khách hàng hào hứng tham dự sự kiện bốc thăm.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã tìm ra 13 khách hàng may mắn nhận giải thưởng đặc biệt là ô tô điện VF 5 Plus. Hết lần này đến lần khác, khán phòng vỡ òa trong niềm vui cùng những khách hàng may mắn vừa “tậu” được nhà vừa trúng được xe.

Đại diện cho các khách hàng đã trúng thưởng, ông Văn Thái Bình (KH mua căn hộ tại tòa R1.01 The Zenpark) chia sẻ: “Tôi quá bất ngờ khi mình lại may mắn đến như vậy, vừa nhận nhà ở ngay trong không gian xanh, lại vừa trúng luôn xe xanh. Thật sự là một mở đầu tuyệt vời. Chân thành cảm ơn chủ đầu tư Vinhomes đã luôn luôn tâm huyết, đồng hành với khách hàng”.

Theo bà Vũ Thị Hiền Tâm, đại diện chủ đầu tư Vinhomes, với việc tặng 1.000 xe ô tô điện VinFast hưởng ứng Quỹ Vì Tương lai Xanh do Vingroup phát động, Vinhomes không chỉ mong muốn mang đến cơ hội “ở nhà Xanh - đi xe Xanh” cho các cư dân tương lai mà còn góp phần ủng hộ xu hướng sống xanh bền vững, vì tương lai xanh cho mọi người.

Chủ nhân giải thưởng giá trị hòa chung cảm xúc hân hoan khi được tự tay “rinh” về phần thưởng khủng.

“Thành phố điểm đến” Ocean City, tiên phong lan tỏa sống xanh

Với sứ mệnh góp phần vào mục tiêu không phát thải vào năm 2050 của Quỹ Vì Tương lai Xanh, chủ đầu tư khuyến khích cư dân và khách hàng sử dụng xe điện cho việc đi lại để lan tỏa phong cách sống xanh, góp phần giảm phát thải ra môi trường.

Bà Phạm Thu Tâm, cư dân The Zenpark (Vinhomes Ocean Park) cho biết, tại khu đô thị nơi bà đang sống, mọi người đi xe điện rất nhiều, từ xe máy, ô tô… góp phần làm không khí trong lành hơn, ít khói xăng xe, ít tiếng ồn. “Ngay cả xe buýt điện cũng trở thành phương tiện đi làm, đi học, đi mua sắm của rất phần lớn cư dân”, bà Tâm nói.

“Thành phố điểm đến” Ocean City nằm tại phía Đông Hà Nội là nơi tiên phong đưa vào sử dụng hệ thống xe buýt điện VinBus, tạo điều kiện để cư dân có thể dễ dàng di chuyển trong nội khu hay tới nhiều địa điểm khác khắp thành phố. Nơi đây cũng khuyến khích cư dân sử dụng phương tiện giao thông xanh khi bố trí hệ thống trạm sạc ô tô và xe máy điện rộng khắp, cho thuê xe đạp điện… đưa đến môi trường sống trong lành.

Phân khu The Zenpark giữa không gian xanh thư thái tại Vinhomes Ocean Park - “Quận trung tâm” của Ocean City đem tới cuộc sống xanh, bền vững cho cư dân.

Đô thị ghi điểm tuyệt đối khi sở hữu tổng diện tích cây xanh, mặt nước rộng lớn. Trong đó đáng chú ý các công viên nội khu, cùng với cảnh quan và công trình cộng đồng như hồ Ngọc Trai, biển nước mặn Crystal Lagoon, hồ San Hô… Tất cả mang đến không gian ngập tràn cây xanh, mặt nước, tạo ra bầu không khí trong lành, dịu mát.

Bên cạnh lan tỏa chất sống xanh, Ocean City cũng khuyến khích cư dân cân bằng thể chất bằng loạt tiện ích “khủng” như công viên nội khu, sân thể thao, bể bơi trong nhà và ngoài trời, sân chơi trẻ em… Chủ đầu tư cũng liên tục tổ chức các chương trình khuyến khích cư dân rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường như Vinhomes Run4Green - thi đi bộ với 10.000 bước chân, Vinhomes Go Green - chương trình đổi rác nhận quà…

Hệ sinh thái xanh độc đáo Vinhomes Ocean Park 1 mở ra không gian sống nghỉ dưỡng độc đáo với biển xanh, cát trắng, hàng dừa trải dài... Chất sống trẻ trung, sôi nổi cũng dần hình thành tại đây với hàng loạt công trình biểu tượng như Vincom, Đại học VinUni, tòa tháp văn phòng TechnoPark Tower… tạo nên thành phố nghỉ dưỡng thịnh vượng, sầm uất.

Cộng hưởng với loạt giá trị bền vững của dự án, ưu đãi trao tặng xe ô tô điện VinFast mang đến cho các cư dân Ocean City cơ hội “ở nhà Xanh - đi xe Xanh”, đồng thời lan tỏa xu hướng sống xanh bền vững tại đô thị đáng sống hàng đầu khu vực.