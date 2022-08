Vĩnh Phúc xếp thứ 12 toàn quốc về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021

(VTC News) -

Kết quả tổng thể xếp hạng chuyển đổi số cấp, Vĩnh Phúc xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 43 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 55/63). Trong đó các chỉ số xếp thứ hạng cao gồm: Thể chế số xếp thứ 1/63, Nhân lực xếp thứ 3/63, An toàn thông tin mạng xếp thứ 4/63 tỉnh, thành.

Kết quả đánh giá và xếp hạng của tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Xác định thể chế có vai trò đặc biệt dẫn dắt nhiệm vụ chuyển đổi số đi đúng hướng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chuyển đổi số: Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh; Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị của UBND tỉnh thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số cho thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số…

Thời gian tới, để giữ vững và vươn lên thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh, Vĩnh Phúc xác định cần tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thúc đẩy dịch vụ công thiết thực mức độ 3, 4, giai đoạn 2021-2025 với mục đích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử.

Vĩnh Phúc xếp thứ 12/63 về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc quan tâm đẩy mạnh phát triển hạ tầng số phục vụ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số; củng cố an toàn thông tin, an ninh mạng (xây dựng Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng – SOC, triển khai hệ thống phòng chống mã độc, virus, kết nối, chia sẻ thông tin tập trung); nâng cấp mạng máy tính, máy tính của các sở, ban, ngành của tỉnh; mạng máy tính, máy tính, máy in, máy quét cấp xã, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho cấp xã tham gia cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, khai thác, vận hành hệ thống một cửa điện tử liên thông, triển khai các ứng dụng chuyên ngành, số hóa, cập nhật dữ liệu điện tử…

Tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng lưới, cung cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật xây dựng chính quyền số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh gồm 98 chỉ số thành phần với thang điểm đánh giá tối đa là 1.000 điểm, được cấu trúc theo 3 trụ cột là: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; bao gồm Thông tin chung, Chỉ số đánh giá gồm 9 chỉ số chính (6 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung, 3 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng hoạt động). Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 56 chỉ số thành phần, thang điểm tối đa là 500 điểm đánh giá về: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và Đô thị thông minh. Nhóm chỉ số hoạt động gồm 42 chỉ số thành phần, thang điểm tối đa là 500 điểm đánh giá về: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Báo cáo đánh giá Chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 được tổng hợp từ 2 nguồn dữ liệu thu thập gồm số liệu báo cáo chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2021 (tính từ ngày 1/1 đến 31/12/2021) và số liệu từ nguồn dữ liệu quản lý các cơ quan trung ương chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc đánh giá chỉ số chuyển đổi số được thực hiện triển khai thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dti.gov.vn.