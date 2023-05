VinFast VF 5 Plus có gì hấp dẫn khách hàng trẻ?

(VTC News) -

Mẫu xe điện đô thị dành cho người trẻ cá tính, yêu công nghệ và sống “xanh”

Ngay từ khi ra mắt, VF 5 Plus được định vị là dòng xe ô tô điện đô thị lý tưởng, “chiều lòng” người dùng trẻ.

Nắm bắt tâm lý khách hàng mong muốn sở hữu chiếc ô tô đầu tiên với mức giá dễ tiếp cận, VinFast đã cho ra đời mẫu xe điện thuộc phân khúc A-SUV có mức giá hấp dẫn và sở hữu nhiều tính năng vượt trội. Chỉ 4 tháng kể từ khi mở bán, những chiếc VF 5 Plus bản thương mại đầu tiên được bàn giao cho khách hàng. Đây là mẫu xe hướng tới người dùng trẻ hiện đại, thời thượng có nhu cầu tìm kiếm một chiếc ô tô đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng mà vẫn đậm cá tính.

Với chiều dài cơ sở 2.514mm cùng kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 3.967 x 1.723 x 1.578mm, VF 5 Plus là dòng xe nhỏ gọn và tiện dụng nhất trong 4 sản phẩm thuần điện đã mở bán của VinFast. Nhờ thiết kế tinh gọn, người dùng có thể di chuyển trong nội thành đông đúc một cách dễ dàng và linh hoạt.

Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy của VF 5 Plus lên đến hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC), đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đối với một mẫu xe đô thị. Hãng cũng đầu tư lắp đặt hệ thống hơn 150.000 cổng sạc pin phủ khắp 63 tỉnh thành, giúp người dùng hoàn toàn có thể yên tâm “vi vu” mọi nơi mà không lo “hết điện”.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, với 16 tùy chọn màu ngoại thất, 3 tùy chọn màu nội thất tạo nên 35 phiên bản phối màu thời thượng, VF 5 Plus cho phép người trẻ tự tin dẫn đầu xu hướng và thoải mái lựa chọn gam màu yêu thích để thể hiện cá tính, phong cách và khẳng định dấu ấn cá nhân.

Tựa “tâm điểm ánh nhìn” giữa phố thị phồn hoa, VF 5 Plus chinh phục giới trẻ với thiết kế hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế.

Những người trẻ yêu công nghệ cũng có thể tận hưởng trải nghiệm lái khác biệt với VinFast VF 5 Plus nhờ các tính năng trợ lái ADAS như giám sát hành trình cơ bản; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; cảnh báo điểm mù; cảnh báo mở cửa… Đặc biệt, với nhiều tính năng thông minh được tích hợp như Hỏi đáp trợ lý ảo, Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, Cập nhật phần mềm từ xa, Mua sắm trực tuyến…, VF 5 Plus như một người “trợ lý” giúp các bạn trẻ “đa zi năng” sắp xếp cuộc sống tối ưu để có thời gian khám phá, trải nghiệm trên mọi hành trình.

Hiện nay, nhiều người trẻ cấp tiến và văn minh ủng hộ và thúc đẩy mạnh mẽ cho xu hướng sống xanh. Những mẫu ô tô điện VinFast nói chung và VF 5 Plus nói riêng chính là lựa chọn lý tưởng góp phần xanh hóa giao thông, kiến tạo một môi trường sống xanh hơn, bền vững hơn cho tất cả mọi người. Sử dụng VF 5 Plus không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường, “mục tiêu kép” này chính là lựa chọn ưu tiên của nhiều bạn trẻ.

Sở hữu dễ dàng, tự tin chinh phục mọi đích đến

Trong phân khúc xe hạng A tầm giá dưới 600 triệu đồng, VF 5 Plus là mẫu xe dễ tiếp cận với nhiều khách hàng trẻ tuổi.

Ngoài thiết kế hiện đại, chất lượng vượt trội, VF 5 Plus còn sở hữu chính sách giá và hậu mãi cực tốt. Cụ thể, nếu chọn phương án thuê pin, người dùng chỉ phải chi trả mức giá 458 triệu đồng để sở hữu VF 5 Plus. Chi phí thuê pin cố định mỗi tháng là 1,6 triệu đồng, không giới hạn số km và không bao gồm chi phí sạc pin.

Nếu chọn phương án mua xe kèm pin, mức giá dành cho VF 5 Plus là 538 triệu đồng. Theo chia sẻ của nhiều người dùng, chi phí vận hành hàng tháng của ô tô điện nói chung và VF 5 Plus nói riêng thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Không những vậy, chủ xe VinFast VF 5 Plus còn được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay dành cho một mẫu xe cỡ A, lên đến 7 năm hoặc 140.000km. Dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Services), dịch vụ cứu hộ pin 24/7 cũng là điểm cộng trong chính sách hậu mãi của VinFast, giúp chủ xe VF 5 Plus tự tin chinh phục mọi cung đường.

Trong tương lai, VinFast VF 5 Plus được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút không kém Fadil - mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2021. Với thiết kế hiện đại, đa sắc màu mà vẫn tôn cá tính riêng của người sở hữu, VinFast VF 5 Plus là sự lựa chọn thích hợp cho người trẻ văn minh có nhu cầu mua ô tô phục vụ di chuyển hàng ngày và ủng hộ lối sống xanh bền vững.

Bảo Anh