VinFast phát triển điều hướng cho các dòng xe điện thông minh

Sáng 8/1, VinFast công bố triển khai giải pháp Navigation On Demand của HERE trên ba mẫu xe điện thông minh VF e34, VF 8 và VF 9. Đây là ứng dụng điều hướng hoàn chỉnh mang đến trải nghiệm định vị và dẫn đường tối ưu.

VinFast sẽ tích hợp bộ Software Development Kit (SDK - bộ công cụ phát triển phần mềm) của HERE vào ứng dụng di động dành cho điện thoại thông minh, giúp mang lại trải nghiệm lái xe thông minh và liền mạch cho khách hàng.

VinFast VF e34.

Trong sự kết hợp với VinFast, HERE mang đến giải pháp Navigation On Demand được thiết kế và phát triển riêng cho xe điện, mang lại sự yên tâm cho chủ sở hữu xe VinFast bằng cách lên kế hoạch lộ trình lái xe với nhiều điểm sạc dựa trên mức pin của xe, đồng thời tự động bổ sung thêm các điểm sạc mới nếu người lái thay đổi lộ trình.

Người lái sẽ cảm thấy yên tâm trong suốt hành trình khi xe luôn đảm bảo được sạc đủ và lái xe hiệu quả với các lộ trình phù hợp với phạm vi lái tối đa của xe điện.

Bên cạnh đó, giải pháp Navigation On Demand của HERE cho phép VinFast tận dụng lợi thế của mô hình Điều hướng dịch vụ (navigation as a service) do HERE cung cấp nhằm đơn giản hóa quy trình phát triển và chuỗi cung ứng thông tin giải trí.

Mô hình này giúp VinFast liên tục cập nhật và bổ sung các tính năng cũng như các dịch vụ mới vào các dịch vụ điều hướng sẵn có trong suốt vòng đời của xe. Từ đó, hãng có thể tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển, đồng thời nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống dịch vụ, hỗ trợ VinFast trong việc cung cấp cho người dùng hệ thống thông tin giải trí trên xe (In-Vechicle Infotainment – IVI) độc đáo.

VinFast VF 9

Người sở hữu xe điện VinFast sẽ có cơ hội tận hưởng trải nghiệm phong phú và mạnh mẽ với hàng loạt tính năng hiện đại, bao gồm tìm kiếm và định tuyến trực tuyến và ngoại tuyến, cập nhật thông tin giao thông, chủ động hỗ trợ giữ hoặc chuyển làn đường và dẫn đường chi tiết bằng giọng nói giúp người lái tập trung khi lái xe. Bằng cách tích hợp SDK của HERE vào ứng dụng VinFast trên điện thoại, người dùng có thể thoải mái sử dụng các dịch vụ định vị tiên tiến để hỗ trợ hành trình của mình chỉ với vài nút bấm.

VinFast VF 8

Mẫu xe điện VFe34 hiện đang được mở bán tại Việt Nam, và sự kiện bàn giao xe cho các khách hàng đặt dấu tiên phong đã được tổ chức tại khu phức hợp sản xuất VinFast tại Hải Phòng, Việt Nam vào ngày 25/12/2021.