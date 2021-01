VinaPhone kỷ niệm 25 năm bằng đại nhạc hội âm nhạc và 4D Mapping chưa từng có

(VTC News) -

Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập mạng VinaPhone sẽ được tổ chức rầm rộ năm 2021.

Light up Việt Nam by VinaPhone được tổ chức với quy mô hoành tránh, quy tụ các nghệ sỹ hot nhất hiện nay trong phần trình diễn ánh sáng và công nghệ 4D mapping lần đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm ấn tượng, đánh dấu thời khắc chào đón năm mới 2021 với những dấu ấn khó quên.

Điểm nhấn của Light up Việt Nam là sân khấu với quả cầu mapping đường kính lên đến 30m, được các chuyên gia nước ngoài xây dựng với hệ thống hỗ trợ hiệu ứng hiện đại nhất hiện nay sẽ mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả thông qua 3 chủ đề nghệ thuật: Việt Nam in memory (ký ức), Now (hiện tại), Future beat (nhịp điệu tương lai).

Sân khấu ấn tượng của Light Up Việt Nam by VinaPhone.

Đặc biệt, tuy tổ chức vào đêm giao thừa, Light up Việt Nam by VinaPhone vẫn quy tụ dàn nghệ sỹ hot nhất hiện nay với chất âm nhạc ấn tượng, thời thượng bao gồm Rapper Dế Choắt, Thành Draw, Cát Tường, Sonbin Hoàng Sơn, Ngọt Band, DJ Tuấn Kruise.

Dàn nghệ sỹ trình diễn đêm giao thừa

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc VNPT - VinaPhone cho biết: “Hơn cả một đại nhạc hội, thông điệp “Light up Việt Nam” được chúng tôi truyền tải trong sự kiện chính là tinh thần Việt Nam diệu kỳ đã đưa chúng ta đi qua năm 2020 đầy khó khăn và lạc quan hướng về tương lại trong năm mới. Đặc biệt, đây là sự kiện đánh dấu sự quay trở lại của chuỗi sự kiện mang thương hiệu “by VinaPhone” trong một diện mạo mới, sự kết hợp của nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và công nghệ 4D Mapping nhằm kết nối cảm xúc và kết nối giới trẻ, mở màn cho chuỗi hoạt động đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập mạng VinaPhone sẽ được tổ chức rầm rộ năm 2021”.