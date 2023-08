VIFA ASEAN 2023 – Điểm kết nối cung cầu cho nội thất Đông Nam Á

(VTC News) -

VIFA ASEAN 2023 sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM. Đây là sự kiện mang sứ mệnh kết nối giao thương, góp phần đưa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành trung tâm xúc tiến nội - ngoại thất hàng đầu Đông Nam Á.

Hội chợ được phối hợp tổ chức bởi Công ty CP Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM) và Hiệp hội Dừa Việt Nam.

Nhiều mẫu mã mới, độc đáo và đạt chuẩn xuất khẩu

Sản phẩm trưng bày với nhiều mẫu mã mới, độc đáo và đạt chuẩn xuất khẩu. Đến với VIFA ASEAN, các nhà mua hàng sẽ được mua sắm không gian trưng bày các sản phẩm gỗ và nội - ngoại thất không chỉ đa dạng về mẫu mã chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về xuất khẩu.

Với cơ cấu sản phẩm trưng bày đa dạng: sản phẩm nội - ngoại thất, sản phẩm trang trí nhà cửa và thủ công mỹ nghệ, gỗ nguyên liệu, máy móc thiết bị và các phụ kiện, dụng cụ phục vụ ngành chế biến gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu.

Quy tụ những sản phẩm nội - ngoại thất được sản xuất bằng công nghệ hiện đại kết hợp cùng bàn tay khéo léo với kinh nghiệm tay nghề lâu năm của các nghệ nhân đã làm nên những sản phẩm mới lạ, VIFA ASEAN chính là một bản giao hưởng của các sản phẩm nội thất và mỹ nghệ xuất khẩu mà bất kì nhà mua hàng, khách tham quan nào cũng không nên bỏ lỡ.

Nổi bật tại khu vực trung tâm của Hội chợ đó chính là “Ngôi nhà ASEAN”. Đây là không gian trưng bày các sản phẩm mỹ nghệ đặc sắc, kết hợp truyền thống và hiện đại, thể hiện tay nghề cao của người thợ thủ công.

Gian hàng được thiết kế và sắp đặt bắt mắt, trong đó phải kể đến là sản phẩm mỹ nghệ được sản xuất tinh xảo từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công đã đạt được Kỷ lục Việt Nam với chiều cao 3m. Khách tham quan cũng có thể thoải mái check in và nhận quà lưu niệm từ BTC tại khu vực này.

Các hoạt động hữu ích tại hội chợ

Các nhà mua hàng và khách tham quan có thể tham dự các hoạt động hữu ích trong suốt thời gian diễn ra hội chợ như các hội thảo chuyên ngành chia sẻ những thông tin và giải pháp xúc tiến thương mại, mở rộng kết nối khách hàng cũng như cập nhật những chính sách liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp như: Hội thảo “Xóa rào cản, vượt giới hạn - Giải pháp tăng doanh thu xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt do Alibaba.com tổ chức từ 13h30 – 16h00 ngày 29/08/2023; Hội thảo “Khúc biến tấu của dừa trong trang trí nội thất do Hiệp hội dừa Việt Nam tổ chức từ 9h30 - 11h30 ngày 30/08/2023; Hội thảo “Tác động của Net Zero và cập nhật chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ” do VCCI và Công ty Liên Minh phối hợp tổ chức từ 13h30 – 16h30 ngày 31/8/2023.

Trong khuôn khổ hội chợ còn có tour tham quan nhà máy tại Bình Dương diễn từ ngày 29-30/8/2023 và một số hoạt động hỗ trợ khách mua hàng quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 27-30/8/2023.

VIFA ASEAN sẽ là một sự kiện xúc tiến thương mại đồ gỗ nội ngoại thất quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á, đem lại hiệu quả thiết thực và nhiều đơn hàng cho doanh nghiệp, trong tình hình khó khăn như hiện nay.

Thông tin thêm hội chợ: Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh Facebook/LinkedIn: VIFAASEAN Email: [email protected] - Website: www.vifaasean.com