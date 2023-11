Vietcombank tổ chức VCK Hội thi và Tọa đàm nghiệp vụ Khối Ngân hàng bán buôn

(VTC News) -

Trong hai ngày 24 - 25/11/2023, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức thành công Vòng chung kết “Hội nghị nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn” năm 2023 và Tọa đàm “Tạo động lực và nâng cao kỹ năng bán hàng” với chủ đề “New way of thinking - New way of working”.

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc Vòng chung kết Hội thi.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: “Nhân sự luôn là yếu tố then chốt làm nên thành công và thương hiệu Vietcombank. Ban lãnh đạo luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc cởi mở và tạo dựng văn hoá học tập tại Vietcombank để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khối Ngân hàng bán buôn là một trong các khối nghiệp vụ đã duy trì chương trình thi tay nghề nghiệp vụ đều đặn từ năm 2016 đến nay.

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên Vietcombank tổ chức Vòng Chung kết tập trung tại một địa điểm với hình thức thi đa dạng như ngày hôm nay. Chương trình thi là cơ hội để cán bộ nghiệp vụ cập nhật lại kiến thức nghề một các bài bản và hệ thống. Đồng thời cũng là cơ hội để Vietcombank phát hiện ra các nhân tố tài năng trong nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn để sử dụng và phát triển”.

Vòng chung kết tổ chức gồm 3 phần thi, phần 1: Thi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng bán buôn nâng cao; phần 2: Thi làm việc nhóm và phần 3: Thi giải quyết tình huống. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những cá nhân xuất sắc, chương trình cũng là cơ hội để các cán bộ nhân sự học hỏi thêm các kỹ năng cần có, nắm bắt được nghiệp vụ thông qua các tình huống thực tế.

Tọa đàm “Tạo động lực và nâng cao kỹ năng bán hàng”.

Bên cạnh các phần thi, Ban Tổ chức tổ chức “Tọa đàm tạo động lực và nâng cao kỹ năng bán hàng năm 2023” nằm trong khuôn khổ Vòng chung kết nhằm trang bị thêm các kiến thức trong công tác bán hàng, đồng thời tạo cơ hội trao đổi, thảo luận cởi mởi giữa các đơn vị tham dự Hội thi với sự tham dự của bà Đặng Thúy Hà - Giám đốc nghiên cứu Hành vi Khách hàng, đại diện Khu vực phía Bắc của NielsenIQ Việt Nam và ông Andy Huỳnh Ngọc Minh - Nhà sáng lập Success Training, Chuyên gia huấn luyện & cố vấn kinh doanh.

Sau hai ngày tranh tài với nhiều bất ngờ, hứng khởi, Vòng chung kết nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn năm 2023 đã tìm ra các cán bộ dự thi xuất sắc được vinh danh.

Vòng chung kết nghiệp vụ Ngân hàng bán buôn năm 2023 khép lại với rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm về một tập thể quyết tâm đổi mới - sáng tạo đúng theo tinh thần của cuộc thi “New way of thinking - New way of working”.

Cuộc thi lan toả không khí học tập trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ toàn hệ thống. Những cá nhân xuất sắc đã thực sự đại diện cho đội ngũ cán bộ khách hàng doanh nghiệp Vietcombank tài năng, trí tuệ, tinh thần cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung của Vietcombank.