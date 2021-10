Vietcombank phát huy nội lực, hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng

(VTC News) -

Là một trong những đơn vị đầu tàu trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Vietcombank Chi nhánh Hà Nội không chỉ chịu áp lực phải hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, mà còn phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên... Bối cảnh này đòi hỏi mỗi Đảng viên và nhân viên ngân hàng phải thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Vietcombank.

Phát huy sức mạnh nội sinh

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, Vietcombank Chi nhánh Hà Nội đã chủ động các phương án hoạt động an toàn, dựng kịch bản, giải pháp phù hợp để bắt kịp và tranh thủ thời cơ khi nền kinh tế có xu hướng phục hồi. Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mỗi Đảng viên trong Chi nhánh đều chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người thân nâng cao ý thức, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước sự lây lan, bùng phát nghiêm trọng của dịch COVID-19.

Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, đảng viên tiên phong, nêu cao tinh thần sáng tạo, vận dụng vào các hoạt động kinh doanh như đổi mới phương pháp làm việc, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng các mặt hoạt động của của chi nhánh và góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Do ảnh hưởng rất nặng nề của dịch bệnh, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cá nhân bị đình trệ, chuỗi sản xuất và cung ứng bị gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, Đảng viên và nhân viên ngân hàng đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm giữ vững ổn định kinh doanh an toàn, đảm bảo việc làm và thu nhập; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức; nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm xã hội, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục những khó khăn do đại dịch gây ra đã được triển khai.

Trong đó phải kể tới 9 đợt giảm lãi suất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai kể từ đầu năm 2020 đến nay; thực hiện cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; miễn, giảm phí dịch vụ liên quan đến gói sử dụng tài khoản, chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank, miễn phí chuyển tiền vào các Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; tài trợ công tác an sinh xã hội, các nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương và ngành Y tế; ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19,...

Trước đó, trong năm 2020, một trong những hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Hà Nội là hành trình “Về nguồn với Bác Hồ” tại xã Kim Liên - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyến đi, đoàn đã đến thăm 2 xã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh để tặng 31 phần quà cho các gia đình thương binh và người thờ cúng liệt sỹ bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt. Đoàn cũng đã đi thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong toàn quốc và viếng mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Hà Nội xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, lãnh đạo chi nhánh tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về công tác điều hành tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Vietcombank giao. Tiếp tục tập trung quyết liệt để giải quyết, thu hồi nợ xấu theo đúng kế hoạch được giao.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank tới toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ và quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ, đặc biệt đẩy mạnh hơn việc luân chuyển cán bộ giữa các phòng ban nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc; có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Hà Nội có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực trình độ đảm nhận công việc mà Đảng ủy, Ban Giám đốc phân công giao phó.

Thứ tư, tiếp tục công tác đào bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các Chi bộ và tổ chức chính trị xã hội thông qua việc chú trọng chất lượng sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

Thứ năm, tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Nữ công, công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của tổ chức mình. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng ủy ngân hàng cụ thể như: “Đảng viên gương mẫu thực hiện văn hóa Vietcombank”; ‘‘Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; “Cán bộ, nhân viên Vietcombank và người thân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Vietcombank”.

Có thể khẳng định, cán bộ Đảng viên trong Chi nhánh luôn đoàn kết, nỗ lực giữ vững được phẩm chất chính trị; thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của Đảng, Chính phủ...; ổn định tư tưởng gắn bó với cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động, linh hoạt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.

Nhờ đó, về nhiệm vụ hoạt động kinh doanh đến hết tháng 9/2021, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt gần 28.000 tỷ, tăng 1.000 tỷ so với 2020 trong điều kiện khó khăn của đại dịch. Dư nợ cho vay đạt hơn 26.000 tỷ, tăng gần 5.000 tỷ so với cuối năm 2020. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm sau DPRR đạt 626 tỷ, bằng 78% so với mức lợi nhuận cả năm 2020. Về công tác Đảng đến hết tháng 9/2021, Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác Đảng, kiện toàn sắp xếp các chi bộ phù hợp mô hình hoạt động kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Mặc dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ cũng đã hoàn thiện hồ sơ và kết nạp thêm 07 đảng viên mới, trong đó phần lớn từ nguồn giới thiệu của đoàn thanh niên.