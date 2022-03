Vietcombank Đồng Nai trao 10.000 túi an sinh nhân dịp Tháng thanh niên 2022

(VTC News) -

Ông Nguyễn Sơn Hùng (thứ 7, từ trái sang) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Thái Hoàng Hùng (thứ 5 từ trái sang) – Phó Giám đốc Vietcombank Đồng Nai trao tặng biểu trưng 10.000 phần quà túi an sinh cho Bí thư Đoàn các huyện, thành phố.

Tình hình dịch COVID-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, Vietcombank Đồng Nai chung tay với Tỉnh đoàn Đồng Nai trao tặng túi an sinh đến tận tay người dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế cần được hỗ trợ. 10.000 túi an sinh trao đi là 10.000 người dân khó khăn được hỗ trợ để vựợt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không còn bị mặc cảm bị bỏ lại phía sau.

Đại diện Vietcombank Đồng Nai và Tỉnh đoàn trao quà Túi an sinh cho công nhân công ty Pouchen Việt Nam.

Đại diện Vietcombank Đồng Nai và Tỉnh Đoàn trao quà Túi an sinh cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện Định Quán.

Việc tiên phong và tích cực hưởng ứng đóng góp cho chương trình “Triệu túi an sinh” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của hệ thống Vietcombank nói chung và Viecombank Đồng Nai nói riêng trong hành trình đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, bên cạnh chất lượng hoạt động hiệu quả, Vietcombank Đồng Nai luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Vietcombank Đồng Nai đã hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 gần 10 tỷ đồng. Bằng những hoạt động và đóng góp thiết thực trong thời gian vừa qua, Vietcombank Đồng Nai mong muốn chung tay cùng cả nước để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.