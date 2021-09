Việt Nam xuất hiện tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên trên thế giới

(VTC News) -

Dự án tọa lạc tại Khu đô thị Ecopark, sở hữu nguồn khoáng nóng sánh ngang với những tổ hợp Onsen tốt nhất thế giới.

International Bussiness Times (Mỹ): The Landmark là tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên trên thế giới.

Cuối tuần vừa qua, tổ hợp khoáng nóng The Landmark (Ecopark) xuất hiện trên thời báo International Bussiness Times của Mỹ và The Sunday Times của Anh với tiêu đề: Khu phức hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên trên thế giới.

Các tờ báo quốc tế này cũng ca ngợi The Landmark đã thiết lập một tiêu chuẩn sống cao cấp mới trên toàn cầu, là hình mẫu để nhiều dự án và tập đoàn bất động sản trên thế giới nhìn vào. Được biết, The Landmark là dự án bất động sản đầu tiên của Việt Nam được khen ngợi trên những thời báo danh giá nhất thế giới này.

Được biết, The Sunday Times được thành lập vào năm 1821 với tên gọi The New Observer. Tính đến thời điểm hiện tại, tờ báo này đã có tuổi đời 200 năm, là một trong những tờ báo uy tín, lâu đời và danh giá nhất của nước Anh. Ở thời điểm hiện tại, The Sunday Times được xuất bản với hơn 30 thứ tiếng và xuất hiện trên 100 quốc. Đây cũng là tờ báo có lượng người đọc cao kỷ lục của Châu Âu.

Nếu như The Sunday Times là tờ báo danh giá nhất nước Anh thì International Bussiness Times lại là một trong những thời báo kinh doanh lớn nhất trên thế giới. Tờ báo này có trụ sở tại quận tài chính Lower Manhattan (Newyork), được xuất bản với 4 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Nhật Bản và Tây Ban Nha với nửa tỷ lượt đọc mỗi năm.

International Bussiness Times cho biết, The Landmark là một phần của thành phố xanh Ecopark – Khu đô thị xanh làm thay đổi những quan điểm truyền thống của ngành xây dựng, làm thay đổi tư duy làm sản phẩm của thị trường bất động sản.

Được biết, Ecopark từng vượt qua hơn 10.000 dự án bất động sản trên toàn thế giới để giành danh hiệu “Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới”. Dự án này cũng nổi tiếng với triết lý “Khi thị trường đi xây nhà, thì Ecopark đi xây môi trường. Khi thị trường đi bán nhà, thì Ecopark đi bán môi trường, bán thiên nhiên”. Chính triết lý này đã tạo ra sự thành công rực rỡ cho Ecopark.

Thời báo này cũng đánh giá, The Landmark – khu phức hợp khoáng nóng tại gia đầu tiên trên thế giới của Ecopark sẽ mở ra một cuộc cách mạng cho ngành bất động sản, tạo ra môi trường sống vượt lên trên những tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành bất động sản Việt Nam.

Tại dự án này, chủ đầu tư đã đưa công nghệ khoáng nóng và detox lên từng căn hộ. Dưới chân của 2 toà tháp là những tổ hợp khoáng nóng rộng hàng nghìn m2, được đầu tư quy mô, vận hành bởi những tập đoàn số một của Nhật Bản như: Raymond, Nomura, Tribe Group. Đặc biệt, dự án này sở hữu nguồn khoáng nóng được đánh giá sánh ngang với những tổ hợp Onsen tốt nhất Nhật Bản;

Theo International Bussiness Times, bao quanh dự án khoáng nóng này là gần 1 triệu cây xanh, Hồ Thiên Nga rộng 50 ha cùng chuỗi 5 vườn Nhật quy mô hàng chục nghìn m2 với những rặng hoa anh đào, thác nước hùng vĩ. Đặc biệt, hàng trăm khu vườn xanh sẽ được bố trí xung quanh các toà tháp. Với thiết kế này, dự án trở thành khu phức hợp khoáng nóng cao tầng xanh nhất thế giới.

Dự án xuất hiện trên tờ The Sunday Times 200 năm tuổi danh giá của Anh.

Theo Sunday Times – Thời báo danh giá nhất của nước Anh, các căn hộ của The Landmark gây bất ngờ khi đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào trong từng căn hộ, các căn hộ này sở hữu tầm nhìn 270 độ, bao trọn cảnh quan tuyệt đẹp và xanh mát của khu đô thị.

Theo thời báo, điểm đặc biệt của dự án là 14 hồ khoáng nóng ngoài trời, được chia làm 3 tổ hợp onsen sở hữu thành phần, nồng độ khoáng chất, độ PH khác nhau. Các tổ hợp này được thiết kế may đo để đặc trị những vấn đề chuyên biệt về sức khoẻ: suối chăm sóc sắc đẹp, suối trị liệu các vấn đề của người già, suối trị liệu các vấn đề tim mạch. Các tiện ích này sẽ mang đến cuộc sống hạnh phúc và khoẻ mạnh cho cư dân.

Được biết, The Landmark là dự án căn hộ cao cấp nhất tại Ecopark từ trước đến nay, ngoài tổ hợp khoáng nóng và spa quy mô, dự án này còn sở hữu một đại trung tâm thương mại, 5 tổ hợp vườn Nhật bao quanh, trường phổ thông liên cấp Chadwick – top 4 trường phổ thông tốt nhất Hoa Kỳ; Hồ bơi nước mặn bốn mùa; Tuyến phố giải trí lớn nhất Việt Nam cùng gần 100 tiện ích sáng ngang với những resort cao cấp nhất Việt Nam.

Dự án này được triển khai bởi 3 tập đoàn huyền thoại lớn nhất Nhật Bản: chủ đầu tư Nomura (top những tập đoàn bất động sản lớn nhất Nhật Bản với 95 năm lịch sử), đơn vị thiết kế Nikken (1 trong 2 tập đoàn thiết kế lớn nhất thế giới với 121 năm lịch sử), tư vấn khoáng nóng Raymond (top 1 tư vấn khoáng nóng tại Nhật Bản với 96 năm lịch sử).