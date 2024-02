Việt Hương 'sung sướng chấn động' khi được đóng vai phú bà

(VTC News) -

Đảm nhận vai thứ chính trong phim Trà của đạo diễn Lê Hoàng, Việt Hương gây chú ý sau nhiều năm trở lại điện ảnh. Trong phim, cô vào vai một phú bà giàu có nhưng có chồng ngoại tình (vai người chồng do NSƯT Trương Minh Quốc Thái đảm nhiệm).

Việt Hương cho biết, được Lê Hoàng mời đóng phim, cô đồng ý ngay vì luôn coi vị đạo diễn này là quái kiệt của điện ảnh Việt. Đạo diễn hẹn gặp cô để đưa kịch bản và bắt đọc ngay trước mặt mình suốt vài tiếng đồng hồ, không đồng ý cho cô mang về nhà đọc sau.

Xem kịch bản, Việt Hương cảm thấy nhân vật rất thú vị và muốn đóng dạng vai mình chưa từng thử này. “Trong những phim trước, tôi thường nắm, dẫn dắt người khác. Nhưng với vai này, tôi lại bị các nhân vật khác sắp xếp tâm lý cho mình. Tôi diễn theo họ, không biết trước mọi người sẽ đối xử với mình thế nào”, cô chia sẻ.

Tạo hình của Việt Hương trong phim.

Nữ nghệ sỹ nói vui, đây là vai diễn "sướng" nhất trong sự nghiệp làm nghề của cô: “Trước giờ tôi toàn vào vai khổ cực, có số phận. Chưa có dự án nào tôi sung sướng chấn động như phim này".

Bối cảnh phim là căn biệt thự rộng lớn của một doanh nhân tại TP.HCM, bạn thân của đạo diễn Lê Hoàng. Theo Việt Hương, các vật dụng trong nhà đều có giá trị tiền tỷ nên cô được trải nghiệm cuộc sống của phú bà. “Sau khi phát hiện cái ghế giá 3 tỷ, chiếc thảm 1 tỷ đồng... là tôi hết dám ngồi hay bước lên tấm thảm”, Việt Hương đùa.

Lê Hoàng cùng dàn diễn viên chính của phim.

Còn đạo điễn Lê Hoàng thừa nhận có áp lực khi trở lại một dự án điện ảnh nhưng không muốn than vãn nhiều. Về lý do những năm qua không làm phim, ông nói do “làm kém quá không có ai thuê, chẳng có gì phải vòng vo”.

Trong phim Trà, Lê Hoàng chọn một diễn viên mới toanh cho vai nữ chính. Ông cho biết không muốn chọn những ngôi sao nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyên, Nhã Phương hay Miu Lê... vì không phù hợp.

"Tôi không thấy ngôi sao nào hợp với phim của mình. Khi chọn diễn viên, tôi sẽ chọn cho phim, không phải để hài lòng dư luận. Việc chọn một diễn viên mới đóng chính là liều mạng, tuy nhiên tôi đã làm nhiều lần. Trong quá trình tôi làm cũng có thất bại và thành công. Lần này có thành công hay không thì sẽ chờ vào khán giả", Lê Hoàng nói.

Phim Trà được khởi chiếu vào ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), cạnh tranh với các phim Mai (Trấn Thành), Gặp lại chị bầu (Đoàn Nhất Trung) và Sáng đèn (Hoàng Tuấn Cường).