Viên thảo mộc Thiên Việt An - Món quà sức khỏe từ thiên nhiên

Trong một thời kỳ dài của lịch sử, Y học cổ truyền là nền y học chính, được áp dụng để chữa bệnh cho con người. Ngày nay, khi Tây y du nhập và phát triển, Y học cổ truyền vẫn giữ một vị trí nhất định, được kết hợp sử dụng để mang đến các lợi ích về sức khỏe.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Công ty Bảo Trí đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Việt An - sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược tự nhiên, dành riêng cho những người mắc bệnh về đường hô hấp. Có thể nói, Viên thảo mộc Thiên Việt An là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho người Việt và Bảo Trí là “sứ giả” giới thiệu món quà đó.

Viên thảo mộc Thiên Việt An được bào chế từ các loại thảo dược quý, dành cho người đang bị ho, đờm, hắt hơi, sổ mũi.

Viên thảo mộc Thiên Việt An có gì đặc biệt?

Không quá khó để người tiêu dùng tìm được cho mình dòng sản phẩm chức năng giúp giảm ho, tiêu đờm trên thị trường. Tuy nhiên, một sản phẩm tốt và chất lượng cần được đánh giá trên nhiều phương diện như: Thành phần, công dụng, cách bào chế.

Viên thảo mộc Thiên Việt An là một trong số các loại thực phẩm chức năng được người tiêu dùng đánh giá cao, sở hữu nhiều thành phần quý trong Y học cổ truyền. Hiệu quả sử dụng của sản phẩm được thể hiện qua các đánh giá thực tế của khách hàng.

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến, Công ty CSSK Cộng đồng Bảo Trí luôn cố gắng mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Tác dụng của Viên thảo mộc Thiên Việt An

Thành phần của Viên thảo mộc Thiên Việt An gồm nhiều loại thảo dược lành tính như Xuyên tâm liên, Bướm bạc, Cam thảo, Thanh hao hoa vàng, Húng chanh, Kim ngân hoa, Xạ can, Nấm lim chanh, Trà xanh, Lá bưởi, Xáo tam phân, Chiết xuất Đông trùng hạ thảo, Curcumin, Chiết xuất gừng, Beta glucan, Vitamin C...

Với các thành phần kể trên, sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Việt An mang đến nhiều lợi ích cho những người đang bị ho, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Công dụng chính của sản phẩm bao gồm: bổ phế; giảm ho; tiêu đờm; giảm tình trạng hắt hơi, sổ mũi; giảm triệu chứng đau đầu, sốt, giảm tình trạng đau rát cổ họng, khàn tiếng.

Với những thành phần và công dụng trên, Viên thảo mộc Thiên Việt An hoàn toàn có thể sử dụng cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Trên thực tế, COVID-19 là một căn bệnh về đường hô hấp, do đó, người bệnh cũng sẽ gặp phải một số triệu chứng giống như các bệnh hô hấp khác, điển hình là tình trạng ho, hắt hơi, đau đầu… Sử dụng Viên thảo mộc Thiên Việt An có thể giúp người bệnh giảm bớt các triệu chứng khó chịu kể trên.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn ra theo chiều hướng phức tạp, số lượng bệnh nhân tăng lên mỗi ngày, đi kèm đó là sự xuất hiện của những biến chủng mới, việc lựa chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe an toàn không chỉ giúp người dùng tăng cường sức đề kháng mà còn mang đến tâm lý an tâm, sống khỏe hơn để vượt qua thời kỳ dịch bệnh.

Viên thảo mộc Thiên Việt An kết tinh những tinh hoa từ thiên nhiên.

Đối tượng có thể sử dụng Viên thảo mộc Thiên Việt An

Sử dụng hiệu quả, thành phần an toàn, không gây ra tác dụng phụ, ngoài những ưu điểm này, Viên thảo mộc Thiên Việt An còn được đánh giá cao bởi có thể sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả trẻ em (trên 6 tuổi), người cao tuổi, hoặc người có tiền sử bệnh nền về tim mạch, huyết áp, tiểu đường.

Tùy theo đối tượng sử dụng mà các chuyên gia đưa ra liều dùng cụ thể. Thông thường, người bệnh sử dụng 2 viên Thiên Việt An/2 lần/1 ngày.

