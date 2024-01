Việc sạc pin qua đêm có khiến điện thoại phát nổ?

(VTC News) -

Sạc pin qua đêm có khiến điện thoại phát nổ? Nếu bạn còn giữ tư tưởng sạc điện thoại qua đêm là có hại thì nên chăm chỉ cập nhật thêm thông tin bởi điều này đã được các chuyên gia lý giải bằng những thành tựu công nghệ mới về pin. Đối với các thế hệ pin cũ thì lý thuyết trên có thể đúng, tuy nhiên sẽ là 1 hiểu lầm rất lớn so với những viên pin được trang bị trên smartphone ngày nay.

Cụ thể, việc sạc pin qua đêm không làm hỏng và bị chai pin iPhone như nhiều người vẫn nghĩ, mà chu kì sạc và cách dùng pin mới là thứ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin ngày nay.

Sạc pin qua đêm có khiến điện thoại phát nổ? (Ảnh minh họa)

Theo đó, mỗi chu kỳ sạc là một lần pin được sạc tích luỹ lên thời lượng đầy 100%, do đó không đồng nghĩa với việc bạn phải dùng hết sạch pin rồi sạc đầy lại mới tinh, và ngược lại một chu kỳ có thể chia ra hai lần sạc riêng lẻ, mỗi lần sạc tăng 50% pin (hoặc tuỳ ý thích, miễn là tổng dung lượng pin gộp lại bằng 100% sẽ được tính là một chu kỳ sạc).

Cứ như vậy, sau khoảng thời gian sử dụng tương đương 400 đến 500 chu kỳ thì viên pin sẽ có dấu hiệu xuống cấp, đây là 1 lẽ thường tình vì không có gì là mãi mãi.

Vì vậy mà việc sạc pin điện thoại qua đêm không hề liên quan tới cách tính toán về chu kỳ sạc như trên. Đương nhiên, điện thoại vẫn sẽ tiêu tốn pin 1 cách từ từ, sau đó ngay lập tức lại được sạc lên, tuy nhiên bao nhiêu đó thực sự không đáng kể để bào mòn tuổi thọ pin.

Mặt khác, ngày nay hầu hết điện thoại đều có tính năng tự kiểm soát điện năng nhận vào qua dây sạc, nhằm giảm thiểu những rủi ro một cách hiệu quả mà người dùng thường lo sợ.

Mặc dù trình độ công nghệ hiện tại mang đến nhiều ưu điểm cho việc sạc pin, nhưng vẫn còn 1 yếu tố nữa khiến việc sạc điện thoại qua đêm trở nên nguy hiểm đó chính là nhiệt độ.

Hiện nay, loại pin được dùng phổ biến trong hầu hết các smartphone là pin Lithium-ion, và chúng cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu nhiệt độ quá cao có thể làm cháy nổ điện thoại, điều này đã được thừa nhận. Còn nếu nhiệt độ xuống quá thấp sẽ khiến pin bị xuống cấp nhanh chóng.

Việc sạc pin qua đêm có thể khiến điện thoại tăng nhiệt độ, lí do là bởi năng lượng hao phí chuyển hoá từ dòng điện chảy qua liên tục. Bên cạnh đó, 1 vài tác nhân khách quan khác gộp lại có thể gia tăng nguy hiểm tiềm tàng như điện thoại bị chèn ép bởi nệm gối hay ốp lưng quá bí... làm điện thoại không thể thoát nhiệt nhanh.

Ngoài ra, việc thay pin không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng cũng chính là nguyên nhân lớn cho chính độ bền của điện thoại cũng như sự an toàn của bạn. Bài viết đã trả lời cho bạn câu hỏi sạc điện thoại qua đêm có nổ không. Hi vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân được biết để có thể sử dụng điện thoại một cách an toàn nhất nhé.