Video: Thua sốc Đan Mạch, đội tuyển Pháp suýt xuống hạng ở Nations League

Đội tuyển Pháp không có hi vọng cạnh tranh suất vào bán kết Nations League do phong độ và thành tích kém cỏi. Do vậy, HLV Didier Deschamps coi trận đấu cuối cùng tại bảng A1 là cơ hội thử nghiệm cầu thủ. Đến làm khách trên sân của Đan Mạch, nhà đương kim vô địch thế giới tung ra sân một đội hình có nhiều xáo trộn so với lực lượng mạnh nhất.

Video: Đan Mạch 2-0 Pháp

Đội chủ nhà kém đối thủ tới 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Giá trị và độ nổi tiếng của các cầu thủ Đan Mạch cũng thua xa so với dàn sao đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, thế trận trên sân và tỉ số không giống như vậy.

Đội tuyển Pháp cầm bóng nhỉnh hơn, dứt điểm nhiều hơn (56% và 9 lần) nhưng những con số này không chênh lệch nhiều so với đối thủ. Thậm chí, nếu tính trên chất lượng cơ hội, Đan Mạch mới là đội tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Việc đội chủ nhà ghi 2 bàn ngay trong hiệp một không có gì khó hiểu.

Lần lượt Kassper Dolberg và Skov Olsen ghi 2 bàn trong vòng 4 phút giúp Đan Mạch dẫn trước 2-0. Cả 2 pha bóng đều là những tình huống mà đội tuyển Pháp tổ chức phòng ngự tồi. Cầu thủ của đội chủ nhà không bị ai kèm và thoải mái tung ra cú sút, không cần lực mạnh nhưng đủ khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá.

Thất bại với tỉ số 0-2 khiến đội tuyển Pháp tái lập thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử. Họ thua 3 trận trong một năm dương lịch. Chỉ có 4 giai đoạn Les Bleus chạm tới con số kém như vậy là 1966, 1981, 2008 và 2010.

Thầy trò HLV Didier Deschamps kết thúc Nations League với thành tích 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Họ đứng thứ hai từ dưới lên ở bảng A1 và chỉ hơn đội cuối bảng (Áo) một điểm. Đội tuyển Pháp vẫn trụ lại hạng A của Nations League nhờ đội tuyển Áo thua trận cuối trước Croatia.

Kết quả: Đan Mạch 2-0 Pháp

Ghi bàn

Đan Mạch: Dolberg (35'), Skov Olsen (39')