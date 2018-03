(VTC News) - Đây là lần đầu tiên Linh Chi trực tiếp nhắc đến Lý Phương Châu và khẳng định vợ cũ bạn trai ngoại tình trước khi hai người bắt đầu hẹn hò.

Video: Linh Chi tố vợ cũ Lâm Vinh Hải ngoại tình, dùng scandal chồng cũ làm bàn đạp nổi tiếng

Mới đây, Linh Chi bất ngờ thực hiện một đoạn livestream khá dài để giao lưu cùng người hâm mộ. Đáng chú ý, chân dài gốc Hà Tĩnh còn liên tục nhắc đến vợ cũ của Lâm Vinh Hải để đáp trả những bình luận tiêu cực của khán giả về mối quan hệ của cả hai.

Cụ thể, Linh Chi khẳng định Lý Phương Châu ngoại tình trước khi cô hẹn hò với Lâm Vinh Hải và toan tính tất cả mọi "lùm xùm" của cả ba.

Bên cạnh đó, người đẹp còn ngầm cho rằng vợ cũ bạn trai đang dùng scandal chồng cũ làm bàn đạp để nổi tiếng.

"Có ai mà ly thân xong tới tháng 8 up lên một status ly dị không? Chỉ ngồi chực chờ up lên, lúc đó lại có phim của chị và anh Hải. Vì sao ly thân 2 năm trời không up đi, đúng thời gian đó lại up? Là cố tình, toan tính mọi thứ trước rồi" - Linh Chi nói. Ngoài ra, người đẹp còn tiết lộ thêm về những "lùm xùm" khi Lâm Vinh Hải tham gia The Remix.

>>> Đọc thêm: Linh Chi tố Lý Phương Châu không cho Lâm Vinh Hải gặp con?

Trung Ngạn