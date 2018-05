Video: Cầu thủ Viettel gãy chân kinh hoàng ở giải hạng Nhất

(VTC News) - Dương Văn Hào của Viettel gặp chấn thương kinh hoàng ở giải hạng Nhất sau cú vào bóng từ phía sau của cầu thủ Long An.

Video cận cảnh chấn thương của Dương Văn Hào.

Phút 37 trận Viettel vs Long An ở vòng 3 giải hạng Nhất, diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều 4/5, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Long An, tiền vệ Huỳnh Tấn Tài của đội khách có pha vào bóng từ phía sau rất nguy hiểm với Dương Văn Hào của Viettel. Hệ quả là Dương Văn Hào bị gãy chân phải lên xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin về sự việc này tới độc giả.

Thiện An