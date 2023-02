Vida Plus từ nọc bọ cạp xanh - Hỗ trợ điều trị u bướu từ nền y học Cuba

(VTC News) -

Sản phẩm nọc bọ cạp xanh Vida Plus được phân phối bởi Công ty CPTM & XNK Hưng Thắng (HT Pharma), có gần 10 năm đồng hành cùng người bệnh ung thư trong nước nên là sự lựa chọn phù hợp cho người bị u bướu hiện nay.

Ở Cuba, nọc bọ cạp xanh được nghiên cứu vào những năm 80 của thế kỷ trước bởi các giáo sư đầu ngành Cuba trên động vật thí nghiệm có khối u ác tính. Sau 15 năm nghiên cứu và phát triển, thành quả của nghiên cứu tạo ra chế phẩm Vidatox (tiền thân của sản phẩm Vida Plus).

Tập đoàn Labiofam là đơn vị duy nhất tại Cuba được chỉ định nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nọc bọ cạp xanh được sử dụng rộng rãi và trở thành một sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của Cuba, được thương mại hóa tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, hỗ trợ cho các bệnh nhân ung bướu vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Vida Plus nhập khẩu từ Cuba hỗ trợ điều trị bệnh nhân u bướu.

Hiệu quả của nọc bọ cạp xanh Vida Plus đối với bệnh nhân u bướu

Trong mỗi 1ml Vida Plus (20 giọt) bao gồm 33% dung dịch cồn chứa nọc bọ cạp xanh Rhopalurus junceus mang lại hiệu quả an toàn và tích cực trong việc hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân u bướu. Trong nọc độc của bọ cạp xanh có chứa chlorotoxin, đây là chuỗi peptit có chứa 36 axit amin có khả năng ức chế kênh vận chuyển clo qua màng tế bào. Sự ức chế tương đối mạnh sẽ giúp ngăn chặn sự di căn và phát triển của các tế bào ung thư.

Nọc bọ cạp xanh Vida Plus có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng và hỗ trợ cải thiện thể trạng cho người u bướu do thể trạng người bị u bướu thường cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, đau đớn, mất ăn mất ngủ và luôn thiếu năng lượng do sự phát triển của khối u.

Sản phẩm Vida Plus và các lưu ý khi sử dụng

Mỗi lần dùng 5 giọt Vida Plus dưới lưỡi (ngậm dưới lưỡi) hoặc uống 5 giọt Vida Plus được pha trong 15ml (1 thìa cafe) nước sôi để nguội hay nước lọc. Khoảng cách giữa các lần là 12h hoặc ngắn hơn, tùy theo từng giai đoạn hỗ trợ điều trị, có thể dùng từ 3-6 lần/ngày. Không dùng nhiều hơn 6 lần/ngày.

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm Vida Plus

Nên vệ sinh sạch miệng trước khi sử dụng sản phẩm. Không ăn uống, đánh răng hoặc hút thuốc trước và sau khi sử dụng sản phẩm 20 phút. Chỉ nên sử dụng tối đa 5 giọt/1 lần và không quá 6 lần sử dụng/1 ngày. Không sử dụng với trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Khi mở nắp xoáy Vida Plus, dụng cụ đong giọt được gắn liền với phần nắp lọ. Người sử dụng ngửa đầu ra phía sau, uốn lưỡi cong sao cho đầu lưỡi chạm vào hàm trên của miệng và dốc từ từ sản phẩm để nhỏ dưới lưỡi 5 giọt trên 1 lần sử dụng.

Ngoài ra, Vida Plus còn có thể sử dụng qua một ống thông xuống dạ dày.

Trong lần sử dụng đầu tiên, do lượng dung dịch bên trong còn đầy, nên chấm trực tiếp đầu lọ Vida Plus dưới lưỡi (mỗi lần chấm là 1 giọt). Những lần sau chỉ cần nghiêng lọ thì dung dịch sẽ tự động nhỏ ra.

Cách lựa chọn đúng TPBVSK Vida Plus - nọc bọ cạp xanh Cuba

Với mong muốn hỗ trợ nhiều bệnh nhân tiếp cận sản phẩm, HT Pharma kết hợp cùng Tập đoàn Labiofam trợ giá sản phẩm xuống còn 4,5 triệu đồng - mức giá tương đương tại thị trường Cuba. Ưu đãi mua 3 lọ Vida Plus 30 ml được tặng một lọ Vida Plus 15 ml cũng được áp dụng đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Quy cách đóng gói: Lọ 30ml.

Bảo quản sản phẩm Vida plus: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ dưới 30ºC, tránh ánh sáng trực tiếp. Tránh xa bức xạ vô tuyến và các thiết bị phát sóng. Để xa tầm tay trẻ em.

Nọc bọ xanh cạp xanh Vida Plus - Đồng hành cùng bệnh nhân u bướu.

Lựa chọn hàng đầu được Bộ Y tế cấp phép Chất lượng sản phẩm luôn được an tâm bởi Bộ Y tế cấp phép lưu hành Vida Plus. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Labiofam Cienfuegos, địa chỉ đường 51 giữa đại lộ 28 và 5 tháng 9, Cienfuegos, Cuba và được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty CPTM&XNK Hưng Thắng (HT Pharma). Số đăng ký sản phẩm: 2726/2022/ĐKSP Số xác nhận NDQC: 1236/2022/XNQC-ATTP.

