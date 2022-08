Vi vu du lịch không ngại trễ chuyến bay cùng Bảo hiểm Bảo Việt

(VTC News) -

Đề phòng tình trạng trễ chuyến bay

Thực tế cho thấy, thời gian qua, dưới ảnh hưởng của thời tiết cũng như lỗi hệ thống check-in, nhiều chuyến bay buộc phải dời lịch khởi hành, nhiều hành khách phải chờ đợi một khoảng thời gian dài, ảnh hưởng đến kế hoạch và phát sinh thêm chi phí.

Nói về trải nghiệm của bản thân trong chuyến đi du lịch vừa rồi, chị Đinh Hiền Linh (Hà Nội) cho biết: "Chuyến bay Hà Nội - TP.HCM của chúng tôi bị delay hơn 2 tiếng vì thời tiết xấu không thể cất cánh được. Lý do bất đắc dĩ nên gia đình cũng hiểu và chấp nhận. Cũng may cả gia đình đều mua bảo hiểm trễ chuyến bay nên đã được đền bù xứng đáng cho sự chờ đợi".

Nếu trường hợp của chị Linh là bất khả kháng do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn thì sắp tới, vào dịp cao điểm du lịch, khả năng chậm chuyến do máy bay chưa kịp hạ cánh, do quá tải không lưu, trục trặc hệ thống check-in… có thể gia tăng.

Trong khi đó, chi phí cho bảo hiểm trễ chuyến bay có giá thành thấp, nhiều hành khách cho biết đã thường xuyên lựa chọn sản phẩm bảo hiểm này cho các chuyến đi công tác lẫn du lịch để bảo đảm quyền lợi cho chuyến bay không thuận lợi như dự tính.

“Tôi thường chọn mua bảo hiểm trễ chuyến của Bảo hiểm Bảo Việt, giá chỉ 35.000 đồng. Nếu trễ chuyến trên 2 tiếng thì được bồi thường 888.000 đồng. Nếu không trễ thì cũng không tiếc, vì giá chưa đến bát phở mà mình vẫn cảm thấy yên tâm, vui vẻ trong chuyến đi”, anh Đặng Minh Hoàng (Hà Nội) chia sẻ.

Bồi thường trễ chuyến “siêu tốc” với Bảo hiểm Bảo Việt

Hiện nay, Bảo hiểm trễ chuyến bay của Bảo hiểm Bảo Việt được nhiều người lựa chọn bởi tính thuận tiện và nhanh chóng được bồi thường của sản phẩm.

Bảo hiểm trễ chuyến bay Bảo Việt được tích hợp sẵn trên các ứng dụng đặt vé máy bay như Travelkola,… giúp người dùng thuận tiện trong việc lựa chọn sản phẩm. Hoặc chỉ cần một bước truy cập vào website chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt và điền thông tin chuyến bay, người dùng đã dễ dàng sở hữu một tấm vé bảo hiểm cho riêng mình.

Ngoài việc chi phí thấp chỉ với 35.000 đồng, mức bồi thường cao (888.000 đồng) cho những chuyến bay chậm trễ trên 2 tiếng (áp dụng cho tất cả hãng bay) và mức giá ưu đãi hơn nếu đi theo gia đình, điều khiến Bảo hiểm trễ chuyến bay của Bảo hiểm Bảo Việt thu hút khách hàng chính là nhờ quy trình bồi thường siêu tốc.

Bảo hiểm Bảo Việt bồi thường tự động cho các thông báo trễ chuyến bay với thời gian hơn 2 giờ đồng hồ. Chỉ với vài thao tác đơn giản cung cấp thông tin trực tuyến về chuyến bay chậm giờ khởi hành, khách hàng có thể nhận được tiền bồi thường chỉ trong vòng 5 phút. Việc ứng dụng bồi thường trực tuyến nhằm rút ngắn quy trình, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và thuận tiện nhất trong việc nhận bồi thường.

Với bảo hiểm trễ chuyến bay của Bảo hiểm Bảo Việt, khách hàng như có thêm một người bạn đồng hành đáng tin cậy, thêm yên tâm để có một chuyến du lịch hoàn hảo.

Du khách có nhu cầu có thể tham khảo về Bảo hiểm trễ chuyến bay tại baovietonline.com.vn.