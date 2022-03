Vì sao Will Smith tát thẳng mặt Chris Rock trên sân khấu Oscar?

(VTC News) -

Sự kiện nóng nhất giải Oscar năm nay không phải các giải thưởng mà là hành động của Will Smith - tài tử giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh lao lên sân khấu tái thẳng mặt Chris Rock khiến anh chàng này cũng "đứng hình".

Nguyên nhân Chris Rock bị đánh là anh đã pha trò vô duyên về ngoại hình của Jada Pinkett Smith - vợ tài tử Will Smith. Jada mắc hội chứng tóc rụng từng mảng và hiện để đầu trọc, và đây là chủ đề nhạy cảm với cô.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar.

Trên sân khấu Oscar, Chris Rock nói đùa rằng anh không thể chờ đợi Jada Pinkett Smith đóng vai chính trong phim G.I. Jane 2 vì cô đang cạo trọc đầu, giống tạo hình nhân vật G.I. Jane. Khi đó, Will Smith xông lên sân khấu và yêu cầu Chris Rock ngừng nhắc đến tên vợ mình. Và nam diễn viên vung tay đánh vào mặt đồng nghiệp. Sau đó khi lên nhận giải, Will Smith đã xin lỗi Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ về hành vi bạo lực của mình: "Tôi xin lỗi vì đã hành xử như ông bố điên rồ Richard Williams trong phim".

Trở về chỗ ngồi, Will Smith được nhiều đồng nghiệp an ủi. Bradley Cooper tiến lại gần nói chuyện và vỗ vai anh, sau đó cả hai kết thúc buổi trò chuyện bằng cái ôm chặt. Tyler Perry và Denzel Washington cũng bày tỏ sự đồng cảm với Will Smith trong cuộc giao lưu ngắn. Còn người đẹp Lupita Nyong'o ngồi cạnh thì gật đầu thể hiện sự đồng tình với nam diễn viên.

Tuy nhiên trên mạng xã hội, không ít người phản ứng với hành động của Will Smith, chỉ trích cách hành xử mang tính bạo lực của anh: "Chuyện gì đang xảy ra ở Oscar vậy?", "Tát người? Thật sao? Có chuyện để hóng rồi đây", "Sao tôi có cảm giác Will đang đóng vai Batman tát Robin trong truyện tranh vậy?"...

Bên cạnh đó, nhiều người chỉ trích Chris Rock vì những lời mang tính miệt thị ngoại hình dành cho vợ Will Smith. Jada Pinkett Smith từng tiết lộ, cô trải qua quãng thời gian khủng hoảng khi phải đối mặt với hội chứng tóc rụng từng mảng. “Hiện tại, tôi gặp khó khăn để che giấu một số mảng tóc bị rụng. Tôi phải chia sẻ với mọi người vì sợ hiểu lầm không đáng có. Tôi dự định sẽ gắn một số viên kim cương giả hoặc làm vương miện nhỏ lên đầu”, Jada có lần chia sẻ. Nữ diễn viên đã khám và hỏi nhiều chuyên gia nhưng không tìm ra căn nguyên nên đành chấp nhận sống chung với tình trạng bệnh. Đến giữa năm 2021, cô quyết định cạo trọc đầu.