Được phát sóng trên mạng cáp ENA, "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" bắt đầu với tỷ suất người xem 0,9% vào nhưng sang tập thứ hai đã tăng gấp đôi lên 1,8% và đến tập 5 (ngày 13/7) đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 9.138%, theo Nielsen Korea.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" đang gây sốt, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.

Đây là mức tăng gần 4% so với mức rating 5,2% của tập trước và gấp 10 lần mức rating của tập đầu tiên. Bộ phim một lần nữa phá kỷ lục của chính mình về tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử ENA. Không chỉ vậy, trên nền tảng Netflix, bộ phim cũng đứng đầu bảng xếp hạng tỷ lệ người xem các chương trình truyền hình tiếng nước ngoài hàng tuần mới nhất.

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" trở thành bộ phim truyền hình Hàn Quốc thứ hai được phát sóng đồng thời trên truyền hình địa phương và trên Netflix, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tỷ lệ người xem chính thức, chỉ sau bộ phim hài lãng mạn "Business Proposition" (2022). Bộ phim liên tục bám trụ top 10 chương trình truyền hình tiếng nước ngoài được xem nhiều nhất ở 12 quốc gia trong suốt một tuần và đứng đầu danh sách ở ba quốc gia.

Với thành tích như vậy, ngày 14/7, JTBC News đưa tin rằng bộ phim đã nhận được nhiều đề xuất remake, thậm chí có một lời mời đến từ Mỹ.

Park Eun Bin vào vai nữ luật sư Woo Young Woo.

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" kể về câu chuyện của Woo Young Woo (Park Eun Bin), một cô gái trẻ thông minh với trí nhớ vượt trội nhưng thiếu kỹ năng xã hội do mắc bệnh tự kỷ. Bắt đầu công việc đầu tiên tại công ty với tư cách là luật sư, Woo Young Woo phải đối mặt với những thách thức và định kiến bên ngoài phòng xử án khi cô thắng các vụ kiện với sự giúp đỡ của luật sư tập sự Lee Jun Ho (Kang Tae Oh) và luật sư cấp cao Jung Myung Seok (Kang Ki Young). Phim mô tả những cuộc đấu tranh và thành công của cô với tư cách luật sư khi sử dụng trí nhớ ấn tượng và quá trình suy nghĩ sáng tạo của mình để giải quyết các vụ án.

Xoay quanh hai đề tài chính là cuộc sống của người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và luật pháp, “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" không hề khô khan và nặng nề từ ngữ chuyên môn mà nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn. Bộ phim này không phải tác phẩm đầu tiên khai thác câu chuyện về người tự kỷ của biên kịch Moon Ji Won. Cô từng có kinh nghiệm viết kịch bản cho “Innocent Witnesses” (2018). Với sự hiểu biết về bệnh tự kỷ, đạo diễn Yoo In Sik và biên kịch Moon Ji Won đã khắc họa một bức tranh đơn giản, đặc biệt nhưng đầy ấm áp về những con người không may mắc chứng bệnh này.

Kang Tae Oh vào vai luật sư tập sự Lee Jun Ho.

Đây không phải tác phẩm đầu tiên của truyền hình Hàn Quốc khai thác đề tài này. Có rất nhiều phim bộ nỗ lực bình thường hóa sức khỏe tâm thần và khuyết tật. Ví dụ như "Good Doctor", "Kill Me Heal Me", "It’s Okay To Not Be Okay"... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên khán giả thấy điều tương tự trong một phim đề tài pháp luật. Nhân vật chính mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, mặc dù chuyện này không khiến cô ấy quá khác biệt so với những người còn lại, nhưng mọi người vẫn cư xử e dè với cô. Cô cho thấy mình không quá khác biệt so với bất kỳ ai khác và đủ năng lực để làm luật sư.

Diễn xuất tuyệt vời của Park Eun Bin thể hiện nhân vật và những khác biệt nhỏ nhặt được phóng đại trong mắt những người còn lại. Cha cô và những người cô gặp trong công việc cũng thêm vào những cảnh cảm động khiến bộ phim trở nên đẹp hơn.

Kang Ki Young vào vai luật sư cao cấp Jung Myung Seok.

Đạo diễn Yoo chia sẻ: "Khác với nhiều bộ phim truyền hình pháp lý hiện nay đầy căng thẳng với những cảnh hành động bạo lực và đối đầu gay cấn với kẻ xấu, bộ phim của chúng tôi đề cập đến nhiều chủ đề thú vị mang tính thường nhật, như việc Woo Young Woo gặp khó khăn khi đối mặt với chiếc cửa xoay tại công ty luật. Một bộ phim có cả sự hài hước, ấm áp, một câu chuyện tinh tế và cảm động". Anh cũng nói thêm: "Tôi hy vọng khán giả sẽ mong chờ đón xem cách cô ấy nhìn nhận thế giới và hòa nhập vào xã hội chúng ta".

Nỗ lực của Park Eun Bin

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Allure Korea, Park Eun Bin tiết lộ rằng ban đầu cô đã từ chối lời đề nghị đóng vai chính của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Nữ diễn viên thú nhận: "Tôi biết đây là một câu chuyện rất hay nhưng lúc đó tôi không tự tin bản thân có thể diễn được tròn vai. Bộ phim này là một tác phẩm khiến tôi cảm thấy tham vọng nhưng đồng thời cũng có một chút áp lực. Tôi đã rất lo sợ và tự hỏi liệu tôi có thể vào vai Woo Young Woo mà không làm tổn thương ai hay không". Vì lý do này, Park Eun Bin đã nhiều lần từ chối đề nghị casting từ đội ngũ sản xuất “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo".

Tuy nhiên với suy nghĩ rằng không ai có thể đóng vai Woo Young Woo tốt hơn Park Eun Bin, biên kịch Moon Ji Won và đạo diễn Yoo In Sik đã chờ đợi gần một năm cho đến khi nữ diễn viên hoàn thành bộ phim "The King’s Affection" và thành công thuyết phục cô nhận vai. Nữ diễn viên cho biết: “Biên kịch và đạo diễn đã tin tưởng tôi, vì vậy tôi nghĩ mình cũng nên báo đáp họ".

Chính sự tận tâm và diễn xuất tuyệt vời của Park Eun Bin là yếu tố quan trọng làm nên sự nổi tiếng của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo".

Khi được hỏi về trải nghiệm hóa thân thành Woo Young Woo, Park Eun Bin đã chia sẻ: “Thật khó cho tôi để đóng vai này, nhưng đến một thời điểm nhất định tôi đã tìm ra được cảm hứng và mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ từ đó. Đó cũng là lúc tôi cảm nhận được sự mong đợi của đạo diễn và biên kịch dành cho mình cũng như niềm tin vào bản thân mình. Công việc này đôi khi nhắc nhở tôi về niềm tin của mình và nó đã cho tôi dũng khí để đối mặt với nỗi sợ hãi".

Trao đổi về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên cho biết cô đã không xây dựng Woo Young Woo dựa trên bất kỳ hình mẫu cố định nào. "Tôi chắc chắn không muốn tạo ra một khuôn mẫu định kiến cho những khán giả lần đầu đón nhận một nhân vật tự kỷ lần đầu. Tôi đã cố gắng thận trọng tiếp cận nhân vật và cũng nghiên cứu rất nhiều".

Park Eun Bin nhận xét về nhân vật: “Woo Young Woo không phải là người bạn muốn giúp đỡ mà là người có trái tim thuần khiết mà bạn muốn kết bạn". Nữ diễn viên tiếp tục. "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo' là một dự án cho phép tôi đối mặt với nỗi sợ hãi khi phải chấp nhận thử thách. Cũng như khi Woo Young Woo bước vào đời và hào hứng đốt cháy đam mê của mình, tôi cũng đang học hỏi sự dũng cảm và bản lĩnh từ cô ấy".

Chính sự tận tâm và diễn xuất tuyệt vời của Park Eun Bin là yếu tố quan trọng làm nên sự nổi tiếng của “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Vào vai một người tự kỷ, Park Eun Bin có màn thể hiện tinh tế đến từng biểu cảm và cử chỉ nhỏ. Mọi hành động, ánh mắt, dáng đi và cả giọng nói của Park Eun Bin đều vô cùng trau chuốt và vừa vặn. Nữ diễn viên đã hoàn toàn thuyết phục được khán giả rằng cô chính là Woo Young Woo. Không chỉ là sự hóa thân hoàn hảo vào vai Woo Young Woo, những tương tác ngọt ngào và đáng yêu của Park Eun Bin và các bạn diễn cũng góp phần thu hút công chúng.

Nhờ khả năng bùng nổ về diễn xuất, Park Eun Bin đang nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo từ các thương hiệu. Người trong ngành cho biết, phí quảng cáo hàng năm của Park Eun Bin đã tăng gấp đôi sau bộ phim này.

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" - một bộ phim ấm áp và chữa lành, đã thành công đốn gục khán giả và xứng đáng có được sự nổi tiếng vượt bậc như hiện nay.