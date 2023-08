(VTC News) -

Trong những tục kiêng vào mùng 1 hay những ngày đầu tháng Âm lịch được dân gian lưu truyền có cả việc kiêng một số món ăn nhất định. Nhiều người, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán thường kiêng những món đó để tránh gặp xui xẻo trong cả tháng. Bên cạnh thịt chó, thịt mèo, mực, thịt vịt cũng là món bị loại ra vào ngày mùng 1, thậm chí cả chục ngày đầu tháng Âm lịch.

Vì sao mùng 1 kiêng ăn thịt vịt?

Theo quan niệm của người miền Bắc và miền Trung, nếu ăn thịt vịt vào đầu tháng, đầu năm thì sẽ bị xui xẻo, mọi việc muốn làm đều không suôn sẻ, các mục tiêu đặt ra rất khó hoàn thành.

Nguyên nhân vì sao mùng 1 kiêng ăn thịt vịt chính là sợ đen đủi, nhưng vì sao dân gian cho rằng thịt vịt lại mang tới đen đủi thì chưa rõ. Có người giải thích, có thể vì con vịt đi đứng chậm chạp, lạch bạch nên nếu ăn thịt vịt thì làm gì cũng bị trì trệ chứ không thể nhanh chóng, hanh thông. Ở miền bắc, tục kiêng này phổ biến đến nỗi rất ít có quán thịt vịt mở cửa vào ngày đầu tháng, vì có mở cũng chẳng biết bán cho ai.

Do mùng 1 kiêng ăn thịt vịt, ở miền Bắc ít có quán vịt mở cửa vào ngày đầu tháng.

Mùng 1 thường kiêng ăn gì?

Ngoài thịt vịt, nhiều người cũng kiêng ăn các thực phẩm sau vào mùng 1 hoặc cả mấy ngày đầu tháng Âm lịch. Sự kiêng cữ có sự khác nhau ở các địa phương. Những kiêng cữ này đều hoàn toàn dựa vào niềm tin dân gian, không có cơ sở khoa học nào.

Thịt chó

Tục kiêng ăn thịt chó dịp đầu tháng rất phổ biến ở cả ba miền, vì nhiều người coi việc ăn thịt chó vào dịp này sẽ đem lại xui xẻo trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Ngày càng có nhiều người không ăn thịt chó vào tất cả mọi ngày trong năm, ngoài lý do tâm linh thì còn vì họ coi chó là bạn của con người.

Mực

Nguyên nhân khiến mực bị loại bỏ khỏi thực đơn ngày mùng 1 khá dễ đoán. Dân gian có câu "đen như mực", vốn để nói về mực viết, nhưng nhiều người dùng nó cả với ý nghĩa ăn mực sẽ đen đủi. Con mực không chỉ đồng âm với mực viết với màu đen đặc trưng, mà bản thân nó cũng có túi mực đen sì, mà ngày đầu tháng nhiều người tránh tất cả những gì khiến họ liên tưởng tới sự đen đủi.

Tôm

Việc kiêng ăn tôm trong ngày đầu tháng không phổ biến như kiêng thịt chó, thịt vịt. Lý do tôm bị "hắt hủi" là do đầu to đuôi nhỏ và đặc tính bơi thụt lùi, khiến nhiều người sợ nếu ăn tôm đầu tháng thì công việc sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Mắm tôm

Người miền Bắc thường kiêng mắm tôm vào ngày đầu tháng và đầu năm. Nó bị coi là xui vì mùi nặng, bị cho là ô uế, không thanh tịnh.

Trứng vịt lộn

Ở miền Nam và một số tỉnh miền Trung, trứng vịt lộn bị coi là đem đến xui xẻo trong ngày đầu tháng vì chữ "lộn" khiến người ta nghĩ đến sự lộn ngược, đảo ngược, khiến mọi chuyện tốt trở thành xấu.

Sầu riêng

Ngoài yếu tố nặng mùi, kém thanh tịnh, sầu riêng bị nhiều người kiêng ăn vào mùng 1 vì chữ "sầu" gợi sự buồn rầu, khiến người ta lo lắng sẽ gặp chuyện buồn phiền xui xẻo.

Ở nhiều nơi, cháo trắng được coi là món cúng cô hồn đặc trưng, nhiều người sợ việc ăn cháo trắng vào ngày mùng 1 sẽ khiến ma quỷ nghĩ tức giận, nghĩ mình bị giành ăn và tìm cách quấy.