Vì sao mua nhà S1.07 Vinhomes Ocean Park là khoản đầu tư xứng đáng cho con trẻ?

“Thành phố giáo dục thu nhỏ” kiện toàn trí tuệ cho trẻ

“Chọn nhà gần trường” đã trở thành tiêu chí ước mơ của các gia đình. Nếu như trước đây, việc chọn nhà gần trường chỉ để con cái có thể thụ hưởng “không khí giáo dục” và bớt đi các thói hư tật xấu thì ngày nay, nhà gần trường còn giúp con trẻ có thể phát triển toàn diện “Tâm – Trí – Lực”.

Sở hữu vị trí tâm điểm giáo dục của thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park, tòa S1.07 được ví như một “thành phố giáo dục thu nhỏ” (“college-downtown”) của Vinhomes Ocean Park. Tòa căn hộ được phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi tổ hợp 9 trường học lớn nhất đại đô thị, trong đó có 7 trường thuộc hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam Vinschool, với đầy đủ bậc học từ mầm non, tiểu học đến THCS và THPT.

Các ngôi trường đều có quy mô lớn, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh. Ngôi trường Vinschool đầu tiên tại S1.07 dự kiến sẽ khai giảng vào tháng 8/2020.

Hệ thống trường Vinschool kế cận S1.07 sẽ được đầu tư nhiều phòng học chức năng như bể bơi bốn mùa, thư viện, trung tâm thực nghiệm sáng tạo, sân bóng đá, sân bóng rổ,..

Với lợi điểm “nhà gần trường”, cư dân của tòa S1.07 hoàn toàn có thể an tâm để con đi bộ tới trường. Anh Tâm Phương (35 tuổi), một tân chủ nhân của S1.07 hiện đang sống tại Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Trước đây, để chọn trường “điểm” cho con thì vị trí lại khá xa nhà. Tôi rất lo lắng và thương các con khi mỗi ngày phải dậy sớm để đón xe tuyến đến trường. Tôi nghĩ việc chuyển về sống tại một khu đô thị tích hợp đầy đủ tiện ích giáo dục sẽ cách đầu tư tốt nhất cho con mình”.

Đại học quốc tế VinUni tọa lạc trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park

Chỉ cách S1.07 khoảng 5 phút di chuyển là trường Đại học Quốc tế VinUni - Mô hình đại học tinh hoa đầu tiên tại Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với hai trường Đại học tinh hoa hàng đầu thế giới là Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania. Nơi đây chắc chắn sẽ là ước mơ và mục tiêu phấn đấu học tập của nhiều cư dân nhí tại S1.07 trong tương lai.

“Trường học thiên nhiên” cho con tuổi thơ màu sắc

Nằm tại tọa độ xanh của Vinhomes Ocean Park, S1.07 đổng thời sở hữu quần thể công viên, cây xanh bao quanh. Đặc biệt, tòa căn hộ chỉ cách hồ San Hô trải cát trắng và hàng loạt tiện ích ven hồ như công viên Gym, công viên BBQ, sân chơi phun nước... khoảng 3 phút đi bộ.

Không chỉ được tận hưởng môi trường giáo dục kiến thức, cư dân nhí của S1.07 còn được tận hưởng môi trường sống xanh an lành giữa miền thiên nhiên biển hồ khoáng đạt. Cư dân nhí của S1.07 vui vẻ đạp xe trên những con đường xanh mát bình yên, những bạn nhỏ háo hức, tự do trải nghiệm, khám phá “trường học thiên nhiên” kỳ thú, bên biển hồ... đã trở thành những hình ảnh thân thuộc đáng mơ ước tại Vinhomes Ocean Park.

Ngoài ra, ngay dưới chân tòa S1.07, các bạn nhỏ có thể thỏa sức vui chơi, luyện rèn thể chất với công viên thể thao liên hoàn rộng gần 12.000m2, sở hữu 14 tiện ích thể thao đa dạng các bộ môn như bể bơi phong cách resort 600m2, sân bóng rổ, tennis, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền hơi,… Tất cả các tiện ích đều được nằm trong nội khu an toàn với điều kiện an ninh đảm bảo 24/7 có camera giám sát. Đây hứa hẹn sẽ là “khoảng trời tuổi thơ” an toàn và lành mạnh về thể lực dành cho các con.

Công viên thể thao liên hoàn rộng gần 12.000m2 với điểm nhấn bể bơi phong cách resort 600m2

Hiện tại, hơn 80% căn hộ S1.07 đã có chủ nhân, trong đó đa số là các cặp vợ chồng trẻ có con ở tuổi đến trường. Đó là sự đầu tư xứng đáng cho tương lai của con cái và là sự lựa chọn đúng đắn của các gia đình mong muốn con có môi trường phát triển toàn diện cả Tâm – Trí – Lực.