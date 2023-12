Vì sao Lệ Quyên liên tục bị chỉ trích ở show ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'?

(VTC News) -

Lệ Quyên là một trong những giọng ca nữ “đắt show” nhất nhì showbiz Việt. Không thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc, thế nhưng nhất cử nhất động của cô đều được dư luận và truyền thông quan tâm.

Tuy nhiên, trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên là chị đẹp hiếm hoi “sở hữu” lượng anti-fan đông đảo. Sau mỗi tập phát sóng, các tranh cãi về nữ ca sĩ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đổi tên show thành “Lệ Quyên và các chị đẹp”?

Sau vài tập phát sóng, có nhiều ý kiến của khán giả cho rằng NSX nên đổi tên show thành Lệ Quyên và các chị đẹp. Những người này cho rằng có nhiều tình tiết cho thấy, NSX có phần ưu ái, thậm chí là thiên vị đối với Lệ Quyên so với các nghệ sĩ khác.

Theo phản ứng của khán giả, từ các vòng thi solo đến công diễn, tiết mục của “nữ hoàng phòng trà” thường bị đánh giá đơn điệu, mờ nhạt nhưng vẫn đạt điểm số cao và luôn ở vị trí top đầu chương trình.

Ngay từ tập đầu tiên show Đạp gió, từ việc sắp xếp hình ảnh cho đến vị trí xuất hiện của Lệ Quyên cũng bị khán giả soi ra nhiều điểm chưa phù hợp với vị trí trong nghề so với các đàn chị khác.

Ngay trong tập đầu tiên, Lệ Quyên xuất hiện cuối cùng tại vị trí trung tâm cùng với diva Hồng Nhung, Mỹ Linh không nhận được sự đồng tình. Việc được xếp chung và ở vị trí trung tâm cùng với hai tên tuổi lớn khiến khán giả cho rằng Lệ Quyên đang được chương trình ưu ái hơn các nghệ sĩ khác. Trong khi đó, ca sĩ Thu Phương cũng thuộc thế hệ của Hồng Nhung và Mỹ Linh nhưng không có màn xuất hiện đặc biệt.

Còn ở hình ảnh, trong poster tập một người xem cũng thấy “không ổn” khi Lệ Quyên ngồi ở vị trí trung tâm cùng ca sĩ Đoan Trang, Hồng Nhung, trong khi Mỹ Linh xếp hàng hai. Khi chấm điểm các phần thi, Lệ Quyên cũng nhận được nhiều phản ứng trái chiều khi cô thể hiện dòng nhạc sở trường, khoe chất giọng nội lực và giành điểm số cao nhất. Trong khi đó, ca sĩ Nguyên Hà cũng thể hiện sở trường của mình thì bị chê là đơn điệu và nhận số điểm thấp.

Trong màn trình diễn Phi hành gia cô đơn gồm có trưởng nhóm Mlee, Lệ Quyên, Thu Phương, họ xếp hạng hai với 311 phiếu bầu.

Ở phần thi khác, khán giả không đồng tình với kết quả khi cho rằng phần trình diễn của Lệ Quyên quá an toàn, thiếu sự đột phá nhưng cô lại liên tục giành được vị trí cao.

Tranh cãi lại bắt đầu bùng nổ khi khán giả so sánh phần thi Chị ngã em nâng do Ninh Dương Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Uyên Linh. Các thành viên đều hoàn thành tốt phân đoạn của mình, từ hát, nhảy, trình diễn nhận được sự tán dương của khán giả, song nhóm chỉ xếp hạng ba với 297 phiếu từ khán giả trường quay khiến Quỳnh Nga bị loại.

Và điểm số thấp đến bất ngờ của mà trình diễn Tình bạn diệu kỳ nhóm Diệu Nhi với 203 phiếu bầu.

Gần nhất là chiến thắng của nhóm Lệ Quyên ở vòng công diễn thứ ba cũng gây ra nhiều tranh cãi chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề cô đang được ưu ái trong chương trình. Bởi trong tập 9, Khổng Tú Quỳnh bị loại dù có phần thể hiện xuất sắc hay sự ra đi của Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, Hương Ly - những nhân tố được đánh giá cao trong cuộc thi vì tạo nên các màn trình diễn bức phá, ấn tượng.

Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, Hương Ly bị loại khiến khán giả càng thêm bức xúc với kết quả bình chọn tại trường quay.

“Đổi tên show thành Lệ Quyên đạp gió rẽ sóng. Bài trình diễn chán nhất trong tất cả đội mà giành 311 điểm bình chọn, tiến thẳng vào công diễn 3. Tiết mục Chị ngã em nâng, Tình bạn diệu kỳ dàn dựng công phu, tâm huyết, vũ đạo đốt cháy sân khấu nhưng điểm số lép thấp thảm thương”.

“Rõ ràng tiết mục Chị ngả em nâng được chính khán giả trong sân khấu hưởng ứng nhưng tại sao số bình chọn lại thấp như vậy. Hơn thế số bình chọn của Lan Ngọc không thể thua kém Mlee, Lệ Quyên hay Thu Phương”.

“Đúng là chương trình Lệ Quyên đạp gió rẽ sóng, được ưu ái rõ nhất, kể cả so với các chị đại khác. Bài Ai cũng có ngày xưa xứng đáng, nhưng bài Phi hành gia cô đơn thì không. Đội Lan Ngọc và H'Hen Niê xứng đáng hơn nhiều”.

“Cuộc thi Lệ Quyên và những chị đẹp. Không bứt phá cũng chiến thắng. Còn trong khi đội Trang Pháp xuất sắc lại thua. Đội Diệu Nhi cũng ổn nhưng nhận 203 phiếu. Thật sự không hiểu nổi”.

Đó là những dòng bình luận thể hiện sự bức xúc của khán giả. Trên mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn cho rằng Lệ Quyên đã mua lượt bình chọn và đầu tư cho show nên nhận được nhiều đặc quyền và được NSX "dọn đường" để giành chiến thắng.

Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu

Trong chương trình này, bạn trai Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu cũng xuất hiện trong vai trò MC. Trong suốt các tập phát sóng, nhiều khoảng khắc về sự tương tác của Lệ Quyên và bạn trai trong chương trình cũng khiến khán giả cảm thấy không thoải mái. Việc nam người mẫu thể hiện sự ga lăng với bạn gái như rót nước tận nơi, dắt tay lên sân khấu, quan tâm tới từng cử chỉ nhỏ, thâm chí thiên vị bạn gái và gần đây nhất là tham dự chung một tiết mục.

Cụ thể tình huống gây tranh cãi là khi Diệu Nhi nhận thấy rằng các thành viên trong đội không thuộc rõ lời bài hát, cô đã nảy ra ý tưởng cắt lời ca khúc và dán nó sau lưng. Tuy nhiên, khi tập luyện trước ban cố vấn, cô bị Lâm Bảo Châu phát hiện. Lâm Bảo Châu đã chỉ ra sự gian lận của Diệu Nhi, tạo ra một tình huống căng thẳng.

Từ show Chị đẹp bỗng chốc trở thành chương trình hẹn hò của cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu.

Trước đó, team của Lệ Quyên, cũng đã sử dụng chiêu in giấy để nhớ lời bài hát, nhưng họ đã làm điều này một cách công khai hơn mà không cố tình giấu diếm như đội của Diệu Nhi. Họ đã thậm chí cầm tờ giấy in lời bài để biểu diễn trước ban cố vấn và Lâm Bảo Châu. Tuy nhiên, khác với việc bắt bài đội của Diệu Nhi, Lâm Bảo Châu không can thiệp vào việc này, có thể có sự ưu ái hoặc thiên vị.

Điều khiến khán giả đặt nghi vấn là trong khi team Lệ Quyên được ê-kíp cho phép sử dụng giấy với đầy đủ nội dung, thì team Diệu Nhi lại bị cắt dựng, tạo điều kiện cho hiểu lầm phát sinh.

Đặc biệt, Lệ Quyên tiếp tục hứng chỉ trích sau khi vòng công diễn ba lên sóng. Nhiều người xem bày tỏ sự khó chịu nữ ca sĩ đưa bạn trai Lâm Bảo Châu vào phần nhảy của mình trong tiết mục biểu diễn cùng MLee, Hồng Nhung, Trang Pháp và Huyền Baby.

Lâm Bảo Châu đảm nhận vai trò MC, không phải nghệ sĩ tranh tài nên việc anh tham gia trình diễn trong tiết mục của bạn gái là điều khó hiểu.

Một bình luận nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng: “Không hiểu lắm cái luật của show Chị đẹp. Tự dưng host Lâm Bảo Châu ra hỗ trợ chị đẹp Lệ Quyên tỉnh bơ luôn, show theo concept gia đình tình thân đúng không mọi người. Với lại Lệ Quyên có “kim bài miễn tử” nha, ai chung team là cứ thế vào chung kết thôi”.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tình tứ trên sân khấu, bất chấp sự hoài nghi của khán giả.

Những điều này khiến tin đồn NSX đang ưu ái và coi Lệ Quyên là “trường hợp ngoại lệ” thêm thuyết phục.

Trước nhiều tranh cãi, ca sĩ Lệ Quyên khẳng định bản thân đã đứng ở một vị trí cao trong showbiz Việt nên không còn mặn mà gì thêm danh hiệu. Vì muốn được trải nghiệm cùng chị em đồng nghiệp nên cô mới tham gia chương trình. Để nhận lời Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô phải suy nghĩ trong nhiều tháng mới dám nhận lời vì quá bận.

“Về tin đồn ưu ái, nâng đỡ tôi xin khẳng định, tôi chơi công bằng với ê-kíp cùng tất cả mọi người. Tôi luôn ngẩng cao đầu, chơi văn minh và chẳng cần ai chăm chút đặc biệt bởi tôi cần phải giành giật để lên đến đâu nữa? Điều này Tổ nghiệp chứng cho tôi. Nhưng chắc là đã được chú ý rồi thì trong hốc, trong kẹt cũng vẫn được soi kỹ lắm, chắc có lẽ đó gọi là hào quang.

Chương trình toàn ngôi sao to bự các lĩnh vực, chứ có phải tìm kiếm tài năng trẻ để debut đâu mà cá nhân nào dám ngang ngược, làm bà tướng ở đây. Tôi làm sao thâu tóm cả một tập đoàn, tổ chức chương trình với bao nhiêu con người tài năng, đổ một núi tiền vào chương trình ấy chỉ để phục vụ tôi, tôi là nhất sao?

Đối với tôi tự trọng quan trọng hơn sự sống. Khi còn trẻ tôi không cần bon chen với ai, giờ tất cả đều tốt đẹp rồi, sân si chi cho mất lộc tổn phước. Chẳng qua tôi muốn nếm mùi truyền hình thực tế vì chương trình vui và hay”, nữ ca sĩ bức xúc chia sẻ.

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, nhưng những ồn ào liên quan đến Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu vẫn không ngừng diễn ra trong từng tập của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.