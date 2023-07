Vì sao khói bao trùm hội trường khiến kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam tạm dừng?

(VTC News) -

Liên quan đến hiện tượng khói trắng bao trùm hội trường diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 11/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được nguyên nhân vụ việc.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân khói bao trùm hội trường vào trưa cùng ngày là do rò rỉ gas ở đường ống dẫn khí lạnh điều hòa trung tâm của hội trường.

Cụ thể, ống đồng dẫn khí lạnh bị bể, xì, gây nên hiện tượng rò rỉ gas lạnh.

Khói bất ngờ bao trùm hội trường diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khiến phiên họp của ngày đầu tiên phải tạm nghỉ.

Rất nhanh chóng, sự cố trên đã được xử lý và kỳ họp được nối lại với phiên thảo luận tổ diễn ra vào chiều nay.

Như VTC News đưa tin, khoảng 11h ngày 11/7, các đại biểu đang dự phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam, bất ngờ khi phát hiện khói trắng bao trùm hội trường.

Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu các đại biểu nghỉ họp vì lý do kỹ thuật.

Được biết, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 11-13/7. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội như xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 được nêu ra sáng nay (11/7), tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Nam ước tính giảm 9,2% so với cùng kỳ.

Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 23,1%; khu vực dịch vụ tăng 3,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 11,1%.

Với mức sụt giảm 9,2% so với cùng kỳ, Quảng Nam có mức tăng trưởng thấp thứ 2 so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (sau tỉnh Bắc Ninh); xếp vị thứ thấp nhất so với 5 tỉnh kinh tế trọng điểm miền Trung và 14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.

Tuy tăng trưởng kinh tế giảm, nhưng quy mô GRDP tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các tỉnh thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

