(VTC News) -

Cửa lên máy bay dành cho hành khách luôn nằm ở phía trái thân máy bay. Vì thế mà nhiều người thậm chí còn không biết phía bên phải cũng có cửa.

Rất nhiều người không biết vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay. (Ảnh: The Geography)

Vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay?

Nguyên nhân một phần xuất phát từ thực tế, một phần do quy ước. Sự an toàn là lý do đầu tiên giải thích vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay.

Trên trang Travel And Leisure, cựu phi công Dan Bubb, giáo sư tại Đại học Nevada, Las Vegas, Mỹ, cho biết, nhiều hoạt động của máy bay diễn ra ở phía bên phải. Các nhân viên mặt đất làm công việc tiếp nhiên liệu, xếp dỡ hành lý ký gửi, hàng hóa cần vận chuyển, thức ăn đồ uống phục vụ trên máy bay... Vì thế, sẽ khá nguy hiểm khi hành khách lên máy bay từ phía bên phải, khi nhiều phương tiện và thiết bị đang hoạt động.

Điều này càng đặc biệt cần thiết nếu hành khách rời khỏi máy bay bằng cầu thang bộ chứ không phải bằng cầu máy bay. Trong trường hợp đó, hành khách và phi hành đoàn cần được giữ tránh xa mọi hoạt động nghề nghiệp tiềm tàng sự nguy hiểm đang diễn ra ở phía bên kia.

Sau khi hạ cánh và sắp rời máy bay, bất cứ ai ngồi gần cửa sổ phía bên phải đều sẽ thấy nhân viên mặt đất đang làm việc cùng với các phương tiện chuyên dụng. Họ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian rất ngắn, đủ để máy bay quay vòng nhanh, thực hiện chuyến kế tiếp. Phía bên phải máy bay được dành cho công việc của họ.

Bộ phận mặt đất đang khẩn trương làm công việc tiếp nhiên liệu, vận chuyển hàng hóa trong khoảng thời gia tương đối ngắn (Ảnh: Airlines-IATA)

Nguyên nhân thứ hai, việc hành khách lên, xuống từ cửa bên trái giúp phi công thuận tiện quan sát hay áp đường ống vào máy bay.

Trên diễn đàn Quora, Vishnu Ravi, một kỹ sư hàng không vũ trụ, cho biết, việc lên máy bay từ bên trái tạo điều kiện cho phi công căn chỉnh chính xác cửa máy bay với nhà ga. Nếu phi công thao tác không chính xác, cánh của máy bay có thể sẽ va vào tòa nhà.

Một cách trả lời khác cho câu hỏi vì sao khách luôn lên cửa bên trái máy bay là từ xa xưa, việc lên tàu từ bên trái được quy ước theo truyền thống hải quân, khi các tàu sử dụng phía bên trái (phía cảng) để khách lên và xuống tàu.

Ngành Hàng hải có một thuật ngữ rất phổ biến là “cảng và mạn phải”, trong đó phía cảng chính là mạn trái. Ngày xưa, các thủy thủ sử dụng mái chèo để điều khiển thuyền, và vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải nên mái chèo được đặt ở bên phải thuyền. Khi thuyền cập bến, mạn trái của thuyền sẽ ở cạnh bến tàu. Do đó, phía bên trái chính là phía chất hàng, hành khách cũng lên xuống ở phía đó. Ngành Hàng không ra đời sau ngành Hàng hải và cũng theo quy ước cũ, lên xuống máy bay từ phía trái.

Trong ngành Hàng không, cửa bên trái là cửa hành khách và phi hành đoàn lên xuống, còn cửa bên phải là "cửa dịch vụ", dành cho việc tiếp nhiên liệu, bốc dỡ hành lý, đồ ăn...