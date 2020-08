Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố?

Trưa 14/8, trả lời VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT, về tội Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Hồng Trường. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngoài cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, 3 bị can khác liên quan cũng bị khởi tố với cùng tội danh nêu trên, gồm: ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT (đang chấp hành hình phạt tù trong vụ án khác); Nguyễn Chí Thành, nguyên Vụ phó Vụ Tài chính Bộ GTVT, Ủy viên hội đồng bán đấu giá; Lê Trung Cường, Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ GTVT, thành viên Tổ Thường trực giúp việc hội đồng bán đấu giá.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tháng 7/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm tại Bộ GTVT, chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân, tập thể ở Bộ này.

Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT, đề nghị Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hoá, cho cổ phần hoá,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hoá, quản lý vốn tại các doanh nghiệp; đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành GTVT và cá nhân ông Trường.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Tháng 9/2019, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường vì có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.