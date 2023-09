Vì sao bóng bay phát nổ lại gây sát thương cao?

(VTC News) -

Hôm qua, tại lễ khai giảng trường Tiểu học Yên Phú (Thanh Hoá) xảy ra sự cố nổ bóng bay khiến 7 em học sinh bị bỏng, phải nhập viện, 3 em bị nhẹ được gia đình điều trị tại nhà. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, hoang mang của dư luận về nguy cơ tiềm ẩn từ bóng bay.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (nguyên giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), khí hydro được bơm trong bóng bay là loại khí rẻ tiền, dễ sản xuất, nguyên liệu gồm: vụn nhôm đồng nát, vôi, kiềm, nén lại trong bình là có khí hydro. Loại khí này khi ở gần nguồn lửa sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Chỉ cần tác nhân gây cháy như tàn thuốc lá, tro đốt vàng mã thì khối hydro bơm nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh khi tiếp xúc gần", chuyên gia nói.

Khi bóng bay chứa khí hydro phát nổ có thể gây cháy tóc, bỏng mặt, mù mắt do khoảng cách cầm bóng gần người. Do đó, nên bơm bóng bằng khí heli sẽ an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm bơm bằng loại khí này rất đắt nên hầu hết các dịch vụ hiện nay đều đang sử dụng khí hydro.

7 học sinh của trường tiểu học Yên Phú (huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị bỏng do nổ bóng bay trong lễ khai giảng.

Chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, cha mẹ không nên cho trẻ chơi bóng bay bơm khí hydro. Đồng thời, không nên mua bóng bay với số lượng lớn để trang trí sự kiện hay những bữa tiệc sinh nhật trong nhà. Nếu cho con chơi gần bóng bay cần chú ý thường xuyên quan sát trẻ, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nếu chẳng may có người bị bỏng do nổ bóng bay bơm khí hydro nên nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân theo các bước sau:

- Nhặt hết vụn bóng trên người, cởi bỏ quần áo nếu khu vực che phủ bị tổn thương.

- Nhanh chóng ngâm khu vực bị bỏng vào nước lạnh, có thể dùng vòi nước xối rửa ngay tại vị trí vết bỏng.

- Cuốn lên vết thương bằng gạc y tế mỏng để tránh nhiễm trùng, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.