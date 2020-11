Vì sao bão Vamco tăng 2 cấp chỉ trong 1 đêm, vượt qua dự báo?

Đêm 13/11, bão số 13 (Vamco) bất ngờ tăng 2 cấp, mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17, cao hơn dự báo ban đầu.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ Dư Đức Tiến, Trưởng phòng Dự báo Số trị Viễn thám - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết: "Theo số liệu quan trắc các điều kiện về nhiệt bề mặt biển, thông lượng nhiệt không thay đổi nhiều nhưng do dòng ra trên cao mạnh lên khiến cho kích cỡ bão nhỏ lại tạo điều kiện tiềm năng cho bão nhỏ lại với cường độ mạnh lên. Theo bảo toàn năng lượng và động lượng- bão đang to thu nhỏ lại thì gió phải mạnh lên".

Nhận định về diễn biến tiếp theo của cơn bão này, ông Tiến cho biết, lúc này bão đã bắt đầu đi vào khu vực vùng biển lạnh, có dấu hiệu tương tác với không khí lạnh nên bão số 13 có khả năng bắt đầu suy giảm về cường độ trong 3-6 giờ tới.

"Dự báo, khi tiến gần hơn vào đất liền, các đảo như Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm; các tàu thuyền ở ven bờ, trong các khu neo đậu, các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14", ông Tiến cho biết.

Trên đất liền, từ trưa nay (14/11), từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12. Từ chiều nay (14/11) đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt.

Như vậy, theo ông Tiến, tất cả các hoạt động trên đất liền và ven biển sẽ có nguy cơ rất cao chịu ảnh hưởng của mưa bão cùng gió mạnh từ trưa và chiều hôm nay.

Cũng theo Trưởng phòng Dự báo Số trị Viễn thám - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có thể chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong đó vùng trọng tâm là Quảng Bình đến Quảng Nam.