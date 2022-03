Vì đâu mà nhiều cặp mỹ nhân Hoa ngữ 'từ bạn hoá thù'?

(VTC News) -

Nhiều người cảm thán, tình bạn trong showbiz là thứ gì đó xa xỉ nếu người trong cuộc không vượt qua được những cám dỗ hay xung đột về vật chất, tình ái, sự cạnh tranh trong sự nghiệp. Nhiều cặp sao Hoa ngữ từ bạn hóa thù cũng vì thế.

Đường Yên - Dương Mịch

Đường Yên và Dương Mịch quen biết và trở thành bạn thân của nhau khi cùng đóng phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3 (2009). Từ đó họ luôn đồng hành trong các sự kiện quan trọng, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thầm kín và coi nhau như ruột thịt.

Khi Đường Yên chia tay bạn trai Khưu Trạch và chìm trong đau khổ, Dương Mịch ngày ngày gọi điện thoại an ủi. Dương Mịch bị ốm, Đường Yên gác lại nhiều công việc để chăm sóc bạn. Đường Yên là nghệ sĩ duy nhất được mời đến đám cưới của Dương Mịch, thậm chí còn đảm nhận vai trò phù dâu. Tình bạn hiếm có giữa chốn thị phi showbiz của hai người từng được truyền thông ca ngợi là "khuê mật tốt nhất Trung Quốc".

Đường Yên trong đám cưới của Dương Mịch.

Bẵng đi một thời gian, công chúng không còn thấy Dương Mịch và Đường Yên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện lớn, cũng không tương tác với nhau nhiều như trước. Khi Đường Yên tổ chức đám cưới vào tháng 10/2018, Dương Mịch viện lý do bận công việc mà không đến dự.

Sự lạnh nhạt của cặp bạn thân ngày nào khiến công chúng đặt ra dấu hỏi lớn cho họ. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, tình bạn đẹp này rạn nứt do sự cạnh tranh phim ảnh cũng như hợp đồng quảng cáo. Trong khi Đường Yên liên tục toả sáng với Bên nhau trọn đời, Hoạt sắc sinh hương... thì Dương Mịch không có nhiều tác phẩm nổi bật ngoài Tam sinh tam thế.

Năm 2016, Đường Yên đóng vai Triệu Mặc Sênh trong phim Trọn đời bên em phiên bản truyền hình, còn Dương Mịch thủ vai này trong phiên bản điện ảnh. Do vậy, họ liên tục bị báo chí Trung Quốc đặt lên bàn cân so sánh về độ diễn xuất, thậm chí cộng đồng người hâm mộ của hai diễn viên liên tục đấu đá nhau trên mạng xã hội. Sự cạnh tranh gắt gao trong công việc có thể là lý do chính khiến tình bạn của Đường Yên và Dương Mịch không còn giữ được nét trong sáng như thuở ban đầu.

Phạm Băng Băng - Trương Hinh Dư

Nhờ đóng chung phim Võ Mị Nương truyền kỳ, Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư trở thành chị em thân thiết. Tuy nhiên, tình bạn của họ gặp sóng gió khi có sự xuất hiện của nam diễn viên Lý Thần.

Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư rạn nứt quan hệ bạn bè vì một người đàn ông.

Võ Mị Nương truyền kỳ kết thúc, Phạm Băng Băng gây xôn xao làng giải trí khi công khai hẹn hò với Lý Thần. Tuy nhiên, Lý Thần lại là bạn trai cũ của Trương Hinh Dư - người đang là bạn thân của Băng Băng.

Khi tin tức hẹn hò nổ ra, Trương Hinh Dư đã úp mở về việc Phạm Băng Băng chen chân vào mối quan hệ giữa cô với Lý Thần. Hai người đẹp liên tục có những bài viết công kích, mỉa mai nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Trương Hinh Dư không được công chúng ủng hộ bởi scandal quá khứ, lại bị Lý Thần tố ngược rằng cô ngoại tình với người khác khi đang hẹn hò với anh.

Triệu Vy - Châu Tấn

Tình bạn của hai hoa đán đình đám làng giải trí Hoa ngữ bắt đầu khi hợp tác trong phim Hoạ bì (2008). 4 năm sau, họ tiếp tục trở lại phần 2 của phim nhưng tình cảm chị em thân thiết chỉ còn là dĩ vãng.

Sự kết hợp của hai hoa đán đã mang lại doanh thu phòng vé "khủng" cho "Hoạ bì".

Theo lời kể của nhân viên đoàn làm phim Hoạ bì 2, mỗi diễn viên được trang bị một chiếc ghế riêng. Trong lúc Châu Tấn ghi hình phân cảnh của mình, Triệu Vy ở hậu trường đá ghế của bạn diễn. Khi Châu Tấn chất vấn, Triệu Vy tỉnh bơ nói: "Cô không có ở đây mà cái ghế lại chắn hết lối đi của người khác nên tôi đẩy nó sang một bên".

Châu Tấn yêu cầu dựng lại ghế nhưng Triệu Vy không nghe, gây tranh cãi lớn buộc nhân viên đoàn phim phải tách mỗi người ra một góc để giảm căng thẳng. Sau đó trên phim trường Hoạ bì 2, nữ diễn viên Hậu cung Như Ý truyện sử dụng triệt để diễn viên đóng thế để tránh gặp mặt Triệu Vy.

Nguyên nhân khiến Triệu Vy và Châu Tấn trở nên bất hoà được cho là tranh chấp về thù lao đóng Hoạ bì 2. Dù đều là nữ chính nhưng Triệu Vy nhận được 4,5 triệu NDT (15,7 tỷ đồng), còn Châu Tấn chỉ được trả 4 triệu NDT.

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận tin đồn bất hoà nhưng nhìn cách hai hoa đán tránh né nhau ở hầu hết các sự kiện, công chúng cũng ngầm hiểu tình bạn của họ đã tan vỡ.

Lưu Gia Linh - Tăng Hoa Thiên

Thập niên 1980, Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vỹ từng rất được yêu mến trong làng giải trí Hong Kong. Họ bên nhau 6 năm nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã do những bất đồng trong tính cách. Mỗi lần cãi nhau với bạn trai, Tăng Hoa Thiên thường tìm đến người bạn thân thiết là Lưu Gia Linh để nhờ cô khuyên nhủ, đứng ra làm cầu nối giảng hoà.

Điều khiến Tăng Hoa Thiên không ngờ là sự xuất hiện của Lưu Gia Linh đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình của cô và tài tử Lương Triều Vỹ. Sau khi chia tay Tăng Hoa Thiên không lâu, tài tử họ Lương công khai hẹn hò với Lưu Gia Linh khiến Hoa Thiên ấm ức, quyết định từ mặt người bạn thân. Mẹ của Lương Triều Vỹ cũng từng vì điều này mà ghét Lưu Gia Linh bởi từ lâu, bà đã xem Tăng Hoa Thiên là con dâu của mình.

Phải 3 thập kỷ sau, hai người đẹp mới bỏ qua ân oán cũ để có thể xuất hiện bên nhau.