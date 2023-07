Từ câu lạc bộ mẫu nhí, cô bé dần vươn xa hơn, tham gia các show diễn lớn. Có thể kể đến các show diễn như Miracle Dreams của Ó Princess, On the Runway của Chiho, Lân của NTK Nhật Thực, Sắc vàng Tam Cốc của NTK Thạch Linh, Vietnam Kids Fashion Week của Tài năng nhí Kids Talent, Busan International Fashion Week 2023, Tuần lễ thời trang Xuân Hè Pro 2023 của MT Group (đảm nhận vai trò First Face)…