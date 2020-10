VCK U15 Quốc gia – Next Media 2020: TP.HCM 'đụng' ĐKVĐ ngày khai mạc

Đáng chú ý trong số đó không tên của Hà Nội FC và HAGL – những lò đào tạo đã thể hiện được tên tuổi của mình.

Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 sẽ diễn ra tại Bình Dương từ ngày 17 - 26/10/2020. Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết.

Các trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Sau vòng loại đầy cam go tại vòng loại, những gương mặt xuất sắc nhất đã lộ diện là: PVF, Viettel, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Tại vòng bảng, dù có màn thể hiện rất ấn tượng nhưng trong một bảng đấu có sự góp mặt của PVF và Viettel, đàn em của Quang Hải, Duy Mạnh không thể tạo nên bất ngờ. Trong khi đó, ở bảng C, HAGL đã cạnh tranh quyết liệt tấm vé đi tiếp nhưng vẫn không thể có tên ở VCK bởi sự xuất sắc của Quảng Nam. Nói như vậy để thấy 8 đội bóng có mặt ở VCK năm nay đã xuất sắc như thế nào để có một suất thi đấu tại Bình Dương.

Theo kết quả bốc thăm, đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An ở bảng A cùng với Viettel, TP.Hồ Chí Minh và chủ nhà Becamex Bình Dương. Trong khi đó, bảng B là cuộc đua của PVF, Đồng Nai, Quảng Nam và SHB Đà Nẵng. Ngày 17/10, ở trận đấu đầu tiên của giải, CLB TP.HCM sẽ đấu đồi với các nhà ĐKVĐ SLNA ở trận đấu sớm lúc 15h00.Đây là được dự báo là những cuộc cạnh tranh không thể dự báo trước bởi các đội đều đã phô diễn sức mạnh đáng nể tại vòng loại.

VCK giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 cũng là nơi đấu trí của những huyền thoại của bóng đá Việt Nam trên băng ghế huấn luyện. Có thể điểm qua trong số đó là Nguyễn Mạnh Cường (PVF), Nguyễn Tăng Tuấn (SHB Đà Nẵng) hay Huỳnh Kesley Alves (Becamex Bình Dương). Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Quốc Bình, thầy cũ của Quang Hải, Đình Trọng cũng góp mặt với tư cách thuyền trưởng của Đồng Nai cũng hứa hẹn đem đến cho giải đấu những màn trình diễn ấn tượng của thế hệ tương lai bóng đá Việt Nam.

