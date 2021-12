Vào đến bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam vẫn phải ăn cơm khay

(VTC News) -

"Tuyển Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết. Thời gian gấp gáp hay không cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Chúng tôi đã vào đến đây nên phải nỗ lực hết sức.

Tuy nhiên, đến giờ tuyển Việt Nam vẫn phải ăn cơm khay, dinh dưỡng không đảm bảo. VFF đã hỗ trợ nhưng những bữa ăn thiếu chất vẫn là vấn đề của chúng tôi", HLV Park Hang Seo nhắc lại nỗi lo về ăn uống của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

HLV Park Hang Seo lo lắng về vấn đề dinh dưỡng.

Tại giải đấu năm nay, dinh dưỡng đang là trở ngại của tuyển Việt Nam. Do dịch COVID-10, các cầu thủ phải dùng bữa trong khách sạn, sử dụng đồ ăn do khách sạn chuẩn bị. Dù vậy, đồ ăn do nước chủ nhà Singapore cung cấp chủ yếu chỉ có thịt gà, cá, trứng,... với hàm lượng ít ỏi.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp với một số nhà hàng Singapore để bổ sung thức ăn cho cầu thủ, nhưng HLV Park Hang Seo cho rằng không thể khắc phục hoàn toàn vấn đề.

Vốn đề cao vấn đề dinh dưỡng trong tập luyện và thi đấu thể thao, HLV Park Hang Seo lo ngại thể lực cầu thủ có thể bị ảnh hưởng, trong bối cảnh lịch thi đấu tại AFF Cup rất dày với mật độ 3 ngày/trận.

Video: Việt Nam 4-0 Campuchia

Trong trận đấu tối 18/12, HLV Alexandre Polking cũng thừa nhận nhiều cầu thủ Thái Lan kiệt sức vì phải chơi bóng liên tục, nên ông phải thay đội hình chính.

Tại bán kết, tuyển Việt Nam tái ngộ "kỳ phùng địch thủ" Thái Lan. 2 lần gặp đội bóng xứ Chùa vàng ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam toàn hòa với tỷ số 0-0. HLV Park Hang Seo khẳng định dù tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới sau 4 trận vòng bảng, nhưng để tiến vào chung kết, các học trò của ông còn phải cải thiện nhiều.

"Chúng ta không nên nói sâu về việc tuyển không thủng lưới ở vòng bảng. Các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phải hoàn thiện điều mình còn thiếu về tấn công lẫn phòng ngự", HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh.