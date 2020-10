Vàng sắp bùng nổ

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua, giá vàng thế giới trên sàn New York và sàn Kitco đóng cửa ở mức 1.901,3 USD/ounce, giảm gần 4 USD so với mức kết thúc phiên liền trước và không thay đổi nhiều so với vùng giá cuối tuần trước đó.

Cuộc đua vào Nhà Trắng tác động mạnh đến giá vàng và giá chứng khoán. (Ảnh: Getty Images)

Lực cản mạnh khiến giá kim loại quý khó bứt phá khỏi vùng 1.920 USD/ounce. "Niềm tin về gói kích thích kinh tế mới tan biến sau khi Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow thừa nhận rằng các cuộc thảo luận vẫn còn nhiều bất đồng về chính sách và con số, khiến giá vàng bị mắt kẹt", ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cao cấp tại công ty giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) cho hay.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế cho rằng giá vàng có thể tăng mạnh trong tuần tới khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đến gần. Ngoài ra, một "làn sóng xanh" (đảng Dân chủ giành chiến thắng trọn vẹn ở cả cuộc đua Nhà Trắng và Quốc hội) sẽ đẩy giá vàng và giá chứng khoán lên cao.

Cú bùng nổ

Trao đổi với PV, ông Jeffrey Halley, chuyên gia phân tích cao cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Oanda (Mỹ), nhận định giá vàng sẽ không biến động mạnh cho đến lúc bức tranh tổng thể trở nên rõ ràng hơn. "Tuy nhiên, vào tuần tới, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến gần, tôi cho rằng giới đầu tư có thể đẩy mạnh mua vàng để phòng vệ rủi ro, khiến giá vàng tăng mạnh", ông bình luận.

Giá vàng sẽ hưởng lợi từ "làn sóng xanh" với gói kích thích kinh tế lớn hơn. (Ảnh: Reuters)

Dựa trên góc nhìn kỹ thuật, vị chuyên gia tại Oanda cho rằng một đợt bùng nổ sắp diễn ra trên thị trường vàng với mức tăng ít nhất là 100 USD/ounce. "Tôi tin rằng giá vàng có thể dễ dàng đạt ngưỡng 2.000 USD/ounce trước khi kết thúc năm 2020", ông khẳng định.

Các chuyên gia cũng tin rằng việc ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử và đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện và giữ thế đa số tại Hạ viện sẽ giúp đẩy giá vàng lên cao.

Theo cuộc khảo sát nhanh của CNN, 53% khán giả xem cuộc tranh luận cuối cùng cho rằng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ giành chiến thắng. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump là 39%.

Trong khi đó, theo dữ liệu của trang RealClear Politics, tỷ lệ trung bình của các cuộc thăm dò cử tri chỉ ra ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước với 51,4%, còn ông Trump là 42,7%.

"Số phận của giá vàng sẽ được định đoạt vào ngày bầu cử. Một "làn sóng xanh" sẽ báo hiệu mức kích thích khổng lồ và giúp giá vàng chạm ngưỡng 2.000 USD/ounce. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Biden và đảng Cộng hòa giữ Thượng viện có thể khiến đà tăng chậm hơn", ông Edward Moya, chuyên gia phân tích cao cấp tại Oanda nói.

Theo chuyên gia Jeffrey Halley, "làn sóng xanh" với một gói kích thích lớn cũng thúc đẩy thị trường chứng khoán cùng dòng chảy USD vào các thị trường mới nổi.

"Hãy lường trước những điều không tưởng"

Không chắc rằng đảng Dân chủ có thể giành chiến thắng trọn vẹn hay không. Việc đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện hoặc thất bại trong thỏa thuận về gói kích thích có thể tạo áp lực lên thị trường chứng khoán, dù đây chỉ là những tác động tạm thời.

Nhiều chuyên gia cho rằng chưa chắc chiến thắng của ông Biden đã đẩy giá vàng lên cao. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chuyên gia Gary Wagner của Kitco News nhận định chưa chắc giá vàng đã tăng vọt với chiến thắng của ông Biden. "Hãy nhìn vào biến động của giá vàng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016. Hầu hết nhà phân tích, bao gồm cả tôi, tin rằng chiến thắng của ông Trump vào năm 2016 cực kỳ tốt cho giá vàng", ông viết. "Nhưng phán đoán của chúng tôi đã sai", ông nói thêm.

Dưới tư cách một nhà phân tích giá vàng, ông Wagner chứng kiến giá kim loại quý nhanh chóng tăng 50 USD/ounce sau thông báo ông Trump giành chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, thị trường vàng đảo chiều. Từ mức tăng 50 USD/ounce, giá vàng rơi xuống mức thấp hơn 50 USD/ounce chỉ trong vỏn vẹn vài giờ kể từ khi kết quả được công bố.

Ngày hôm đó, giá vàng đạt đỉnh 1.337 USD/ounce trước khi bị bán tháo và đóng cửa ở mức giá 1.265 USD/ounce. Nói cách khác, các nhà giao dịch đã chứng kiến sự biến động hoàn toàn khác xa dự đoán. Giá kim loại quý cứ thế rơi xuống mức thấp nhất 1.124 USD/ounce vào giữa tháng 12 trước khi phục hồi.

Đến ngày 27/2/2017, vàng được giao dịch ở mức giá cao 1.265 USD/ounce, khoảng một tuần sau lễ nhậm chức của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

"Câu hỏi đặt ra là chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden có ý nghĩa gì đối với vàng. Nói một cách đơn giản, nó không dễ để dự đoán. Nhiều nhà phân tích tin rằng chiến thắng của ông Biden sẽ cực kỳ lạc quan cho giá kim loại quý. Đây là một phán đoán hợp lý nhưng không chắc chắn 100%", chuyên gia Wagner của Kitco News viết.

"Điều mà lịch sử dạy cho chúng ta là hãy lường trước những điều không tưởng", ông nhấn mạnh.