Vắng nguồn cung, nhà phố biệt lập chuẩn resort được giới nhà giàu Bình Dương săn tìm

(VTC News) -

Nghịch lý - nguồn cung compound tiếp tục vắng bóng

Bình Dương đang vươn lên mạnh mẽ trở thành nền kinh tế trụ cột với chỉ số ấn tượng. Theo đó, năm 2022, Bình Dương giữ vị trí đầu bảng thu nhập bình quân cả nước. Đây cũng là Tỉnh nhiều năm liên tục xếp hạng á quân trong thu hút vốn FDI (chỉ sau TP.HCM). 6 tháng đầu năm 2023, quy mô nền kinh tế Bình Dương tiếp tục đứng thứ 3 cả nước.

Điều này cho thấy, hiện nay ngoài TP.HCM và Hà Nội, Bình Dương là điểm đến thu hút lượng lớn giới trung thượng lưu có thu nhập cao nhiều nhất nước. Đồng nghĩa, nhu cầu sở hữu nhà phố compound - dòng sản phẩm chỉ dành cho giới nhà giàu cũng rất lớn.

Việc hình thành các khu compound với chuẩn mực sống rất cao trước hết để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của giới thượng lưu, là thước đo định danh vị thế.

Bên cạnh đó, đây còn là bài toán đầu tư hiệu quả. Lấy đơn cử các khu compound TP.HCM như Saigon Mystery Villas, Nine South, Verosa Park; Palm City, Chateau Phú Mỹ Hưng,… đều có tỷ lệ lấp đầy hơn 90%. Nhiều dự án ghi nhận cao tỷ lệ tăng giá cao hơn 2-2.5 lần so với giai đoạn mở bán và định giá cao hơn 50-80% so với khu dân cư lân cận.

Mô hình nhà phố compound cho giới nhà giàu vẫn là dòng sản phẩm “hiếm” tại Bình Dương.

Thế nhưng, trong khi mô hình khu biệt lập cho giới nhà giàu và chuyên gia ở hai thành phố lớn nhất nước đã phát triển hàng chục năm và đạt thành công rực rỡ thì Bình Dương chỉ ở buổi bình minh.

Cụ thể, trong ba năm qua, thị trường căn hộ Bình Dương phát triển như vũ bão, thậm chí ghi nhận Quý II/2023, nơi đây gánh nguồn cung căn hộ mới thị trường phía Nam với tỷ lệ 45% (theo DKRA).

Dù vậy, các dự án compound hoàn toàn vắng bóng. Toàn thị trường trong 5 năm qua chỉ ghi nhận nguồn cung duy nhất đến từ khu biệt lập phong cách resort The Standard của An Gia. Lượng người giàu, chuyên gia nước ngoài tăng vọt song dòng sản phẩm compound lại nhỏ giọt tạo ra cơ hội rất lớn cho những dự án tiên phong mà The Standard là ví dụ.

Thành công tạo lập cộng đồng đa quốc gia với tỷ lệ lấp đầy tuyệt đối

Không ngoài dự đoán, trong bối cảnh cầu rất cao - cung nhỏ giọt của dòng sản phẩm compound, The Standard sau hơn 1 năm bàn giao đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao. Trong đó 70% chủ nhân định cư, 30% còn lại cho thuê và làm second home nghỉ dưỡng cuối tuần.

Đặc biệt, với vị trí tọa lạc tại Tân Phước Khánh, trọng điểm kết nối của 4 thành phố Tân Uyên - Thuận An, Dĩ An - Biên Hòa, The Standard không chỉ thu hút giới nhà giàu địa phương mà còn là bến đỗ của giới chuyên gia đến từ Nhật Bản, Malaysia, Taiwan, Singapore, Trung Quốc, Đan Mạch,... tạo nên cộng đồng đa quốc gia văn minh.

Chất sống thượng lưu khó kiếm giữa thủ phủ công nghiệp.

Đây là thành công vượt bậc của một dự án BĐS. Bởi lẽ giới chuyên gia nước ngoài yêu cầu rất khắt khe về chuẩn sống thường có xu hướng làm việc Bình Dương, về TP.HCM an cư. The Standard là dự án hiếm hoi “níu chân” được giới chuyên gia ở lại thủ phủ công nghiệp.

Đồng thời, họ sẵn sàng chi trả từ 1,000 - 2,500 USD/tháng, mức thuê cao bậc nhất thị trường Bình Dương và cao gấp 2-3 lần dòng căn hộ. Do đó, chủ nhân khi không sinh sống tại đây vẫn được hưởng dòng tiền ổn định từ cho thuê.

Khẳng định vị thế thủ phủ an cư giới nhà giàu

Không phải ngẫu nhiên, The Standard vừa bàn giao đã trở thành “thủ phủ” dành cho giới nhà giàu và chuyên gia cao cấp Bình Dương. Khác với dòng căn hộ, khu nhà phố biệt lập được đánh giá cao hơn hẳn về tính riêng tư và sự chắt lọc cộng đồng tinh hoa.

Ngay khi bàn giao, dự án đã nhanh chóng tạo ra chuẩn mực sống mới khi đẹp và sinh động hơn phối cảnh. Hệ tiện ích được đầu tư chỉn chu và bàn giao 100% theo chuẩn resort 5 sao như clubhouse triệu đô, công viên trung tâm 4.000 m2 , khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge sang trọng…

Clubhouse triệu đô và không gian sống mơ ước của người Bình Dương.

Khu biệt lập cũng tạo ra phong cách thiết kế độc đáo chưa từng có với kiến trúc lệch tầng sang trọng, giếng trời thông thoáng,… Đồng thời, The Standard chính thức nâng hạng chuẩn mực quốc tế với sự vận hành của Tokyu PM - tập đoàn quản lý vận hành hàng đầu Nhật Bản. Chủ nhân hoàn toàn an tâm khi đây là một trong số ít dự án đã được bàn giao sổ hồng.

Nhìn về tương lai của Bình Dương, căn hộ vẫn chiếm áp đảo và dòng nhà phố compound vẫn là sản phẩm “hiếm”. Do đó, The Standard tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt thị trường compound cho giới nhà giàu với chuẩn mực sống khác biệt.

Hoạt động cộng đồng dành riêng cho giới thượng lưu.

Dưới góc nhìn đầu tư, Bình Dương tiếp tục giữ vững các chỉ số top đầu, tiến nhanh trên lộ trình là thành phố trực thuộc trung ương. Riêng Tân Uyên đang lộ diện rõ tầm vóc thành phố trẻ năng động với đòn bẩy từ vai trò lõi công nghiệp của Bình Dương. Đây là loạt bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng tại The Standard trong tương lai ngắn.

Ngoài ra, gia chủ có thể cầm chắc lợi nhuận lên đến cả tỷ đồng với loạt ưu đãi ngay thời điểm này như cam kết cho thuê lên tới 720 triệu, chỉ cần thanh toán 20% nhận nhà ở sau đó trả chậm trong 22 tháng, tặng 2 năm phí quản lý, hưởng chiết khấu lên tới 15%,...