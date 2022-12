Văn Phú - Invest và show thực tế 'Là Nhà': Nơi tổ ấm trong mơ thành hiện thực

(VTC News) -

Hiện thực hóa giấc mơ an cư của người Việt

Văn Phú - Invest là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án BĐS tại Việt Nam. Với sứ mệnh mang đến giá trị sống nhân văn và thiết thực cho khách hàng bằng những dự án vượt trội, mới đây, Văn Phú - Invest hợp tác cùng WOWMedia sản xuất “Là Nhà” - Chương trình truyền hình thực tế về chủ đề Thiết kế - Kiến trúc - Lifestyle, hỗ trợ biến đổi, làm mới không gian sống cho khán giả.

Chương trình truyền hình thực tế “Là Nhà” với chủ đề chủ đề Thiết kế - Kiến trúc - Lifestyle.

Sở hữu 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển BĐS, xuyên suốt show “Là Nhà”, Văn Phú - Invest đóng vai trò tư vấn chuyên môn từ khâu lên ý tưởng cho đến thi công nhằm hỗ trợ chủ nhà hoàn thiện được một thiết kế ưng ý nhất. Đồng thời, Văn Phú - Invest cũng tài trợ kinh phí thực hiện chương trình, góp phần biến ước mơ về một tổ ấm đúng nghĩa cho khán giả thành hiện thực.

“Là Nhà” phản ánh phần nào những nỗ lực của Văn Phú - Invest trong hành trình tạo lập không gian sống xanh, an lành, duy mỹ và nhân văn cho cộng đồng. Đó cũng chính là những giá trị bền vững trong định hướng kinh doanh, phát triển sản phẩm mà Văn Phú - Invest luôn hướng tới.

12 kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm trực tiếp tham gia cố vấn và thi công.

Chia sẻ về chương trình truyền hình thực tế “Là Nhà”, đại diện Văn Phú - Invest cho biết: “Với thế mạnh là một nhà phát triển bất động sản có nền tảng, kinh nghiệm về quy hoạch, thiết kế kiến trúc, Văn Phú - Invest mong muốn mang đến những tổ ấm đích thực cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đồng thời thông qua chương trình, qua câu chuyện nhân vật, chúng tôi muốn khẳng định sự quan tâm đến khách hàng là những cư dân nói riêng và cộng đồng nói chung nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp”.

20 năm chuyên tâm 1 sứ mệnh

Văn Phú - Invest xác định tầm nhìn trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực đầu tư - kinh doanh - phát triển hệ sinh thái BĐS tầm trung tại Việt Nam, kiến tạo những cộng đồng văn minh, thịnh vượng và để lại di sản cho thế hệ tương lai. Để làm được điều này, doanh nghiệp kiên định với 5 giá trị cốt lõi gồm: Chuyên tâm - Hợp tác và chia sẻ - Sáng tạo - Chất lượng - Minh bạch.

Dự án The Terra - An Hưng.

Suốt 20 năm hình thành và phát triển, Văn Phú - Invest đã gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Năm 2017, cổ phiếu của Văn Phú - Invest được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lọt vào Top 10 doanh nghiệp BĐS có mức vốn hoá lớn nhất.

Đến năm 2018, Văn Phú - Invest đã chuyển sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, thực hiện mở rộng đầu tư ra các tỉnh thành trên cả nước vào năm 2019 và từng bước vươn mình bứt phá.

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đang là cái tên đứng sau hàng loạt dự án BĐS sáng giá như: The Van Phu - Victoria , The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Sầm Sơn… cùng các khu đô thị mới như khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, Cồn Khương… với tổng quỹ đất lên đến hơn 1.000ha.

Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông).

Đặc biệt, Văn Phú - Invest cũng được nhiều tổ chức, hiệp hội đánh giá cao với các giải thưởng như: “Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội BĐS Việt Nam lựa chọn; "Top 20 thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu cạnh tranh” do Hội Sở hữu trí tuệ vinh danh, “Top 3 doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất” do các định chế tài chính ghi nhận; và gần đây là “Corporate Excellence Award - Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” do APEA bình chọn…

Lấy sứ mệnh “chuyên tâm tạo giá trị sống” làm kim chỉ nam để phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần kiến tạo nên một cộng đồng thịnh vượng, văn minh, Văn Phú - Invest đang ngày càng vững vàng vị thế và không ngừng lớn mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam.